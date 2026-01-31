Procurile horor optužbe protiv Trumpa: Silovanja, trgovina djecom? Oglasilo se pravosuđe

Objavljivanje više od tri milijuna dokumenata povezanih sa slučajem Jeffreyja Epsteina ponovno je potreslo američku, ali i svjetsku javnost. Među tisućama stranica materijala, kao i u ranijim serijama objava, često se pojavljuje ime bivšeg i sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše BBC.

Većina spominjanja Trumpa odnosi se na usputne ili kontekstualne reference, no dio dokumenata sadrži i tvrdnje koje su FBI-u dostavljene kao prijave, a koje uključuju ozbiljne, iako nepotvrđene optužbe o navodnom zlostavljanju maloljetnica.

Važno je naglasiti da Trump nikada nije optužen niti formalno doveden u vezu s kaznenim djelima za koja su osuđeni Epstein i njegova suradnica Ghislaine Maxwell.

U jednom od tih dokumenata bio je popis, kako kažu iz DOJ-a, "neprovjerenih i neutvrđenih navoda" protiv njega, koji je nakratko uklonjen s web-stranice. Novinari su na vrijeme sačuvali snimke zaslona tih optužbi, ali nedugo zatim dokumenti su ponovno postavljeni i na službenu stranicu gdje se mogu i sada pročitati.

Optužbe koje su objavljene su horor. U njima je Trump optužen za silovanje maloljetnica, organiziranje trgovine djecom, prijetnje ubojstvom... Nije jasno kada su optužbe iznesene, a dojave su bile uključene u elektroničku poštu koju je njujorški ured FBI-ja slao svojoj radnoj skupini za seksualno iskorištavanje djece i trgovinu ljudima.

Mnoge optužbe rezultirale su pokušajima službenika da stupe u kontakt s prijaviteljima, ali bez uspjeha. Jedna osoba s kojom je razgovor obavljen ocijenjena je kao „nevjerodostojna“.

Osoba čiji je identitet zaštićen rekla je da je njena prijateljica prisiljena na oralni seks s predsjednikom Trumpom prije otprilike 35 godina u saveznoj državi New Jersey. U dokumentu stoji: "Prijateljica je rekla Alexis da je u trenutku kada se to dogodilo imala otprilike 13 ili 14 godina te da je tijekom oralnog seksa ugrizla predsjednika Trumpa. Navodno je nakon toga udarena u lice kada se nasmijala zbog ugriza. Prijateljica je također izjavila da ju je zlostavljao Epstein."

Sljedeći prijavitelj naveo je da, dok je radio kao vozač limuzine, 1995. godine vozio je Donalda Trumpa do zračne luke Dallas–Fort Worth. Tijekom te vožnje, prema njegovim riječima, neke stvari o kojima je Trump govorio na mobitelu bile su vrlo uznemirujuće. Prijavitelj je izjavio da je bio „nekoliko sekundi udaljen od toga da zaustavi limuzinu na razdjelnom pojasu autoceste i u sljedećim sekundama izvuče Trumpa iz vozila i fizički ga napadne zbog onoga što je govorio“.

Prijavitelj je naveo da je Trump tijekom razgovora više puta izgovarao ime „Jeffrey“. Jedna od prijaviteljevih bivših djevojaka rekla mu je da ju je Trump silovao, kao i Epstein. U dokumentu stoji kako im se nakon prijave prijavitelj više nije javljao.

Sljedeća prijaviteljica navela je da je 1987. godine njezina prijateljica (Žrtva 1) bila u izlasku i konzumirala alkohol, nakon čega je završila u Trump Plazi. Žrtva 1 ondje je navodno vidjela Donalda Trumpa i izrazila želju da ga upozna. Nepoznati muškarac joj je prišao i ponudio da će je upoznati s Trumpom. Taj joj je muškarac dao piće, nakon čega se Žrtva 1 probudila gola i u bolovima, s 300 dolara ostavljenih na krevetu. Nije se sjećala kako je dospjela u sobu. Prisjećala se tek da je vidjela „bljesak“ Trumpova lica.

Žrtva 1 nazvala je prijaviteljicu i rekla joj da misli da je bila silovana. Žrtva 1 nije otišla u bolnicu kako bi se obavio forenzički pregled jer nije vjerovala da bi joj itko povjerovao, osobito zato što je bila pijana.

Kasnije su poslovni problemi pogodili tvrtku supruga Žrtve 1, uključujući poteškoće s dobavljačima, a Žrtva 1 vjerovala je da Trump stoji iza toga. Žrtva 1 potom je započela vezu s odvjetnikom (identitet nepoznat), koji je bio u braku. Nakon svađe s tim odvjetnikom, Žrtva 1 otišla je u bar. Iz bara je otišla s muškarcem kojega nitko od prisutnih nije prepoznao, ali koji se ponašao kao da je dobro poznaje. Žrtva 1 nakon toga više nikada nije viđena.

Ministarstvo pravosuđa odmah je odgovorilo na objave navedenih optužbi. "Objave mogu sadržavati lažne ili pogrešno dostavljene fotografije, dokumente ili videosnimke, budući da je u objavu uključeno sve što je javnost dostavila FBI-ju, a što je obuhvaćeno Zakonom. Neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine. Da budemo potpuno jasni, te su tvrdnje neutemeljene i lažne, a da imaju i najmanji trag vjerodostojnosti, već bi odavno bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa", stoji u službenom odgovoru.