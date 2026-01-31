Ruskinje, privatni letovi, party na otoku: Ovako je Epstein gradio svoju mrežu sa slavnima

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je u petak dosad najveću tranšu dugo iščekivanih dokumenata povezanih s pokojnim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Više od 3,5 milijuna stranica, dvije tisuće videosnimki i 180 tisuća fotografija pušteno je u javnost u sklopu Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea, koji je predsjednik Donald Trump potpisao krajem 2025. godine. Iako je objava kasnila više od mjesec dana, dokumenti nude dublji uvid u Epsteinovu mrežu utjecaja, otkrivajući šokantne detalje o njegovim vezama s nekima od najmoćnijih ljudi svijeta.

Foto: Profimedia

Među objavljenim materijalima ističe se komunikacija između Epsteina i Elona Muska. E-mailovi iz 2012. i 2013. godine pokazuju kako je tehnološki milijarder dogovarao posjet Epsteinovom zloglasnom karipskom otoku Little Saint James, epicentru višedesetljetnog zlostavljanja djevojaka i mladih žena. U jednoj poruci iz studenog 2012., nakon što ga je Epstein pitao za koliko ljudi treba organizirati prijevoz helikopterom, Musk je odgovorio: "Vjerojatno samo Talulah i ja", referirajući se na tadašnju partnericu, glumicu Talulah Riley. Potom je upitao: "Koji dan/noć će biti najluđi party na našem otoku?" Ova prepiska u izravnoj je suprotnosti s Muskovim ranijim tvrdnjama da je odbijao Epsteinove pozive.

Dokumenti otkrivaju i stotine prijateljskih poruka koje su u mjesecima prije Epsteinove smrti 2019. godine razmijenili financijer i Steve Bannon, bivši glavni strateg Donalda Trumpa. Njih dvojica raspravljali su o politici, dogovarali ručkove i večere, a Bannon je u ožujku 2019. čak pitao Epsteina može li mu poslati svoj privatni avion da ga pokupi u Rimu. Znakovita je i Epsteinova poruka Bannonu: "Sad možeš razumjeti zašto se Trump budi usred noći u znoju kad čuje da smo ti i ja prijatelji". Bannon je na to kratko odgovorio: "Opasno".

Foto: Evelyn Hockstein

Bliskost s Epsteinom njegovala je i Kathryn Ruemmler, bivša glavna pravna savjetnica u Bijeloj kući za vrijeme mandata Baracka Obame. U jednoj tekstualnoj poruci iz 2015. opisala je Epsteina kao "još jednog starijeg brata". Godinu ranije, dok je još radila u Bijeloj kući, poslala mu je nacrt svoje izjave kojom odbija kandidaturu za poziciju američke državne odvjetnice, tražeći njegovo mišljenje. Ruemmler, danas zaposlena u Goldman Sachsu, kasnije je izjavila kako žali što je ikada poznavala Epsteina.

Trump u bilješkama FBI-a i Epsteinovim porukama

Ime aktualnog predsjednika Donalda Trumpa pojavljuje se na više mjesta u objavljenim dokumentima. U internom dopisu FBI-a iz 2021. godine, jedna od Epsteinovih žrtava ispričala je agentima kako ju je Ghislaine Maxwell, Epsteinova dugogodišnja suradnica, jednom "predstavila" Trumpu na zabavi u New Yorku. Žrtva je navela kako je "imala osjećaj da je Maxwell predstavlja" kao da čita njezin životopis, uz sugestiju da je "dostupna". Prema bilješkama, Maxwell je ohrabrivala žrtvu govoreći: "Oh, mislim da mu se sviđaš. Zar nisi sretnica". Žrtva je ipak naglasila kako se na kraju "ništa nije dogodilo" između nje i Trumpa, kojeg istražitelji nikada nisu optužili za sudjelovanje u Epsteinovim zločinima.

Drugi dokument FBI-a sadrži prijavu žene s vrlo ozbiljnim optužbama protiv Donalda Trumpa za događaje iz vremena kad je bila maloljetna. Ministarstvo pravosuđa uz objavu je priložilo upozorenje da neki od materijala sadrže "neutemeljene i senzacionalističke tvrdnje" protiv Trumpa, koje su FBI-u dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine.

Dokumenti otkrivaju širi krug Epsteinovih suradnika, uključujući neka od najpoznatijih imena iz svijeta tehnologije, znanosti i umjetnosti. Dosjei sugeriraju da je Epstein pokušao ucijeniti suosnivača Microsofta Billa Gatesa, prijeteći da će otkriti njegovu aferu s ruskom bridžisticom ako Gates ne nastavi suradnju na dobrotvornom fondu. Epstein je u svojim bilješkama također zapisao neutemeljene tvrdnje o Gatesovim aferama s "ruskim djevojkama" i navodnoj spolnoj bolesti. Gates je ranije priznao da su sastanci s Epsteinom bili "ogromna pogreška".

Ništa manje iznenađujuća nije ni dubina odnosa Epsteina s poznatim lingvistom i aktivistom Noamom Chomskym, koji je s njim održavao kontakt sve do ljeta 2019. godine. Dosjei otkrivaju da je Epstein 2018. godine prebacio 270.000 dolara na Chomskyjev račun, što je Chomsky objasnio kao "tehničku pomoć" pri preslagivanju vlastitih sredstava nakon smrti supruge. Epstein je Chomskom također organizirao sastanke s utjecajnim ličnostima, poput bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka.

Novi detalji isplivali su i o Andrewu Mountbatten-Windsoru, bivšem britanskom princu Andrewu, čije se ime spominje stotinama puta. Čini se da je koristio nadimak "Nevidljivi čovjek", dok mu je Ghislaine Maxwell u jednom e-mailu tepala "slatki grašku". U jednoj od bizarnijih anegdota, Epstein je 2015. redatelja Woodyja Allena pozvao na "dnevni izlet u muzej Bijele kuće", na što je Allen odgovorio: "S mojim dosjeom nikad neću proći osiguranje." Dokumenti također otkrivaju da je Epstein dogovorio večeru u svom domu u New Yorku na kojoj su, uz Chomskog, prisustvovali Allen i njegova supruga Soon-Yi Previn.

Foto: US Department of Justice

Dokumenti kompromitiraju i Howarda Lutnicka, Trumpovog ministra trgovine, koji je u intervjuu 2025. godine tvrdio da je prekinuo sve veze s Epsteinom prije više desetljeća. Objavljeni e-mailovi pokazuju kako je Lutnickova supruga u prosincu 2012. oduševljeno prihvatila Epsteinov poziv na ručak na njegovom otoku, navodeći da će doći jahtom s djecom.

Unatoč novim otkrićima, objava dokumenata izazvala je ogorčenje preživjelih žrtava i njihovih obitelji. U zajedničkoj izjavi nazvali su proces "sramotnim" i "izdajom", ističući kako su u mnogim dokumentima njihova imena i osobni podaci ostali nezaštićeni, dok su imena zlostavljača i dalje skrivena iza teških redakcija. Više žrtava potvrdilo je za CNN da su pronašle svoja puna imena u objavljenim materijalima.

Kritičari također upozoravaju da je DOJ objavio tek nešto više od polovice od ukupno šest milijuna stranica koje su identificirali kao relevantne. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche, koji je vodio proces, priznao je da su "pogreške neizbježne", ali je inzistirao na tome da Ministarstvo nije štitilo nikoga, uključujući predsjednika Trumpa.