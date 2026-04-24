Procurio mail iz Pentagona: Trump ljut na saveznike. Španjolska leti van iz NATO-a!?

Interni e-mail iz Pentagona iznosi opcije prema kojima bi Sjedinjene Američke Države mogle kazniti saveznike u NATO-u za koje smatraju da nisu podržali američke operacije u ratu s Iranom, uključujući suspenziju Španjolske iz saveza i preispitivanje američkog stava o britanskom pravu na Falklandske otoke, rekao je za Reuters američki dužnosnik.

Opcije politike detaljno su opisane u bilješci koja izražava frustraciju zbog navodne nespremnosti ili odbijanja nekih saveznika da Sjedinjenim Državama omoguće pristup, baziranje i prelete, poznato kao ABO, za rat protiv Irana, rekao je dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi opisao sadržaj e-maila.

U e-mailu se navodi da je ABO „apsolutni minimum za NATO”, prema riječima dužnosnika, koji je dodao da su opcije kružile na visokim razinama unutar Pentagona.

Jedna opcija predviđa suspenziju „teških” zemalja s važnih ili prestižnih pozicija unutar NATO-a, rekao je dužnosnik.

Predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao saveznike u NATO-u jer nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogle u otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je zatvoren za globalnu plovidbu nakon napada na Iran 28. veljače.

Također je izjavio da razmatra povlačenje iz saveza.

„Zar vi ne biste da ste na mom mjestu?” upitao je Trump Reuters u intervjuu 1. travnja, odgovarajući na pitanje o mogućnosti povlačenja SAD-a iz NATO-a.

No, e-mail ne sugerira da bi Sjedinjene Države trebale to učiniti, rekao je dužnosnik. Također ne predlaže zatvaranje baza u Europi.

Dužnosnik je odbio reći uključuju li opcije i široko očekivano smanjenje američkih snaga u Europi.

Upitan za komentar o e-mailu, glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson odgovorio je: „Kao što je predsjednik Trump rekao, unatoč svemu što su Sjedinjene Države učinile za svoje saveznike u NATO-u, oni nisu bili tu za nas.

‘Ratni odjel’ osigurat će da predsjednik ima vjerodostojne opcije kako bi naši saveznici prestali biti ‘papirnati tigar’ i počeli davati svoj doprinos. Nemamo dodatnih komentara o internim raspravama u tom smislu”, rekao je Wilson.

Iran uzdrmao NATO

Rat SAD-a i Izraela s Iranom otvorio je ozbiljna pitanja o budućnosti 76 godina starog saveza i izazvao dosad nezabilježenu zabrinutost da SAD možda neće priskočiti u pomoć europskim saveznicima ako budu napadnuti, kažu analitičari i diplomati.

UK, Francuska i druge zemlje tvrde da bi pridruživanje američkoj pomorskoj blokadi značilo ulazak u rat, ali da bi bile spremne pomoći u održavanju otvorenog tjesnaca nakon trajnog primirja ili završetka sukoba.

No, dužnosnici Trumpove administracije naglašavaju da NATO ne može biti jednosmjerna ulica.

Izrazili su frustraciju prema Španjolskoj, gdje je socijalističko vodstvo izjavilo da neće dopustiti korištenje svojih baza ili zračnog prostora za napad na Iran. Sjedinjene Države imaju dvije važne vojne baze u Španjolskoj: pomorsku bazu Rota i zračnu bazu Morón.

Opcije politike navedene u e-mailu trebale bi poslati snažan signal saveznicima u NATO-u s ciljem „smanjenja osjećaja povlaštenosti kod Europljana”, rekao je dužnosnik, sažimajući sadržaj e-maila.

Opcija suspenzije Španjolske iz saveza imala bi ograničen učinak na američke vojne operacije, ali značajan simbolički utjecaj, tvrdi se u e-mailu.

Dužnosnik nije otkrio kako bi Sjedinjene Države mogle provesti suspenziju Španjolske iz saveza, a Reuters nije mogao odmah utvrditi postoji li u NATO-u mehanizam za takav potez.

„Ne radimo na temelju e-mailova. Radimo na temelju službenih dokumenata i stavova vlada, u ovom slučaju Sjedinjenih Država”, rekao je španjolski premijer Sánchez kada su ga pitali o izvješću uoči sastanka čelnika Europske unije na Cipru, na kojem se raspravljalo o temama uključujući klauzulu uzajamne pomoći NATO-a.

Memorandum također uključuje opciju razmatranja ponovne procjene američke diplomatske podrške dugogodišnjim europskim „imperijalnim posjedima”, poput Falklandskih otoka blizu Argentine.

Na internetskoj stranici State Departmenta navodi se da otocima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ih i dalje polaže pravo Argentina, čiji je libertarijanski predsjednik Javier Milei saveznik Trumpa.

Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. godine oko tih otoka nakon neuspjelog pokušaja Argentine da ih preuzme. Poginulo je oko 650 argentinskih vojnika i 255 britanskih vojnika prije nego što se Argentina predala.

Trump je više puta vrijeđao britanskog premijera Keira Starmera, nazivajući ga kukavicom zbog njegove nespremnosti da se pridruži američkom ratu s Iranom, govoreći da „nije Winston Churchill” te opisujući britanske nosače zrakoplova kao „igračke”.

Britanija u početku nije odobrila zahtjev SAD-a da dopusti korištenje dviju britanskih baza za napade na Iran, ali je kasnije pristala dopustiti obrambene misije usmjerene na zaštitu stanovnika regije, uključujući britanske državljane, uslijed iranske odmazde.

Obraćajući se novinarima u Pentagonu ranije ovog mjeseca, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je rat s Iranom „mnogo toga razotkrio”, napominjući da iranske rakete većeg dometa ne mogu dosegnuti Sjedinjene Države, ali mogu dosegnuti Europu.

„Dobivamo pitanja, prepreke ili oklijevanja... Nemate baš savezništvo ako imate zemlje koje nisu spremne stati uz vas kada vam trebaju”, rekao je Hegseth.