U LISTOPADU

Prodaja auta u Europi posustala

Piše HINA,
Foto: TATIANA MEEL/REUTERS

Interes europskih kupaca za hibridna vozila kineskih proizvođača kontinuirano raste pa su SAIC Motors i BYD i u listopadu bilježili skok prodaje na godišnjoj razini

Prodaja automobila u Europskoj uniji posustala je u listopadu, nakon vala potražnje koji su na početku jeseni pokrenuli novi modeli, pokazalo je u utorak izvješće udruge proizvođača ACEA. U listopadu je u Uniji registrirano 916.609 novih automobila, za 5,8 posto više nego u istom lanjskom mjesecu, izračunali su u udruzi.Na početku jeseni prodaja je bila poskočila za čak 10 posto, potaknuta ponudom novih modela. 
Podaci za razdoblje od siječnja do listopada pokazuju tek 1,4 posto više registriranih novih automobila nego lani.

Prodaja na najvećem europskom tržištu, onom Njemačke, zadržala se tako od početka godine više-manje na razini iz 2024., unatoč dvoznamenkastom skoku u rujnu. Listopad je pokazao naznake usporavanja, prema stopi rast od 7,8 posto.

U Italiji prodaja se u listopadu zadržala, više-manje, na prošlogodišnjoj razini, pokazuju podaci ACEA‑e, a u razdoblju od siječnja do listopada blago je smanjena.

Atraktivni hibridi

Najveći interes europskih kupaca pobudila su u razdoblju od siječnja do listopada električna hibridna vozila, koja su dosegnula tržišni udio od 34,6 posto.

Prema definiciji ACEA‑e, skupina obuhvaća "potpune i parcijalne hibride" koji, ovisno o snazi baterije, mogu u prosjeku voziti do 62 posto vremena samo na električni pogon.

Slijede benzinci, s udjelom od 27,4 posto, te električna vozila na baterije sa 16,4 posto.

Udio dizelaša i plug‑in hibrida bio je gotovo izjednačen i iznosio je oko devet posto, pokazuju podaci ACEA‑e.

Električna hibridna vozila bila su tako tržišnim udjelom gotovo izjednačena s benzincima i dizelašima prema izvješću udruge.

Vodeći kineski dvojac

Interes europskih kupaca za hibridna vozila kineskih proizvođača kontinuirano raste pa su SAIC Motors i BYD i u listopadu bilježili skok prodaje na godišnjoj razini.

BYD je u listopadu gotovo udvostručio prodaju i europskim je kupcima isporučio preko 13 tisuća vozila. SAIC‑ove isporuke uvećane su više od 50 posto, na 18.847 vozila.

Tesla je pak bilježio gotovo isti postotni pad prodaje, uz isporučenih 5.647 vozila, izračunali su u ACEA-i

Za razliku od BYD‑a i SAIC‑a, Tesla proizvodi isključivo baterijska električna vozila.

Kineski divovi pak širokom ponudom hibrida neutraliziraju visoke carine EU‑a na uvoz električnih vozila.

EU je SAIC‑u odredila carinu od 35,3 posto, a BYD-u od 17 posto. I uvoz Teslinih automobila podliježe carini, ako su proizvedeni u Kini, ali od samo 7,8 posto.

