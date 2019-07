Prodali im karte za bus koji ne vozi: Obitelj zapela u Vodicama

Moja trudna supruga, kći od dvije godine i ja zapeli smo na nekoliko sati u noći u restoranu brze hrane na autobusnom kolodvoru u Vodicama. Spojili smo dvije stolice, a malena je na njima zaspala dok smo čekali bilo koji autobus za Zagreb.

Govori nam to razjareni čitatelj Sven D. iz Zagreba (24), koji je doživio put iz noćne more kad je kupio karte za autobus koji ne postoji. Sve je počelo u Zagrebu.

- U ponedjeljak smo u Zagrebu kupili tri povratne karte za Vodice kod autobusnog prijevoznika APP Požega. Platili smo i rezervaciju sjedala, sve zajedno 466 kuna. Ali na njima je već netko sjedio, a u ostatku autobusa ostalo je još samo jedno prazno mjesto - govori Sven o putovanju koje je trebalo početi u tri sata u noći s Autobusnog kolodvora Zagreb. Autobus je krenuo, a da se oni nisu stigli smjestiti na mjesta. Sven je viknuo da stanu.

- Prebacili su nas u drugi autobus istog prijevoznika. Kofere su utrpali između sjedala, a ne u prtljažnik i tako smo stigli do Vodica - prepričava Sven. Za Zagreb su se trebali vratiti idućeg dana, ali na internetu nije bilo informacija kad autobus polazi iz Vodica. Zvao je Arriva grupu, u čijoj je grupaciji APP Požega.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Gospođa s druge strane slušalice bila je zatečena jer u računalu nije bilo informacija da taj autoprijevoznik vozi prema Zagrebu. Čak nije imala informacije da su dva autobusa došla u Vodice - govori Sven. Nazvao je i autobusni kolodvor u Vodicama te mu je blagajnica rekla kako ima autobus APP Požege koji vozi prema Osijeku, ali staje u Zagrebu.

- Prihvatio sam, čak rezervirao karte za 15 kuna i odjavio apartman u kojem sam bio s obitelji. Bus je trebao krenuti u 20.50, ali je kasnio do 21.15. A onda smo doznali da on ne vozi preko Zagreba. Šokirao sam se - govori Sven. Shvatio je da nema autobusa za Zagreb kojim bi se vratili, u apartman nisu mogli jer su se odjavili, a zatvorile su se i kolodvorske blagajne. Jedino je cijelu noć radio fast food.

- U njemu smo spojili dvije stolice kako bi naša kći odspavala, a mi smo čekali da naiđe bilo koji autobus za Zagreb. Konačno, u 23.30 sati došao je autobus drugog prijevoznika, a mi smo se njime vratili u Zagreb u četiri ujutro i platili u njemu 348 kuna za nove karte - prepričava Sven.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Arriva grupa vratila mu je sav novac.

Iz Arrive grupe su potvrdili događaj i iskazali žaljenje. Potvrdili su informacije koje je naknadno saznao i Sven - da od 1. srpnja do 31. kolovoza njihov autobus ne vozi između Vodica i Zagreba, dok u ostatku godine vozi.

- Ispričavamo se zbog izostanka pravovaljane informacije. U Arriva Hrvatska posebno pazimo na zadovoljstvo putnika, kvalitetu usluga koju pružamo te o točnoj i pravovremenoj informiranosti djelatnika. Poduzet ćemo dodatne napore kako se slična situacija ne bi ponovila - napisali su. No Sven razmišlja i privatnoj tužbi. Sanja Keretić iz Potrošača Varaždin kaže kako Zakon o zaštiti potrošača prepoznaje pravo potrošača za naknadom štete.

- Ali u ovom slučaju je teško dokazati kolika je to šteta nastala od čekanja na kolodvoru i kolika je to duševna bol. A to se može ‘izganjati’ jedino privatnom tužbom koja bi bila neizvjesna - kaže Keretić.

Tema: Hrvatska