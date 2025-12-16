Prodano još imovine propale firme Radimira Čačića. HBOR-u ide oko 390.000 eura

Trgovački sud u Varaždinu je u stečaju Coninga, tvrtke bivšeg ministra i potpredsjednika vlade Radimira Čačića, donio odluku da se oko 390.000 eura dobivenih prodajom nekretnina i zemljišta te tvrtke u Stinici isplati HBOR-u koji od Coninga potražuje oko 8,3 milijuna eura. Lani u listopadu varaždinski sud je odredio prodaju zemljišta i nekretnina te tvrtke u Stinici po početnoj utvrđenoj vrijednosti od 1,585 milijuna eura. Na "bubnju", odnosno prodaji na elektroničkoj javnoj dražbi bilo je više od 37.000 četvornih zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vode kao pašnjaci, ali i restoran, prodavaonica, više zgrada i od kojih su neke ruševine, a uključena je i nekretnina navedena kao "zdenac kod birtije".

Na navedenim nekretninama bilo je upisano je razlučno pravo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a na prvoj dražbi nisu se mogli prodati ispod tri četvrtine cijene, odnosno za 1.189,050 eura, a prodane su tek na trećoj dražbi. Rješenje o prodaji uslijedilo je nakon izvješća stečajne upraviteljice Lidije Lesar prema kojem je dosad unovčena imovina tvrtke u stečaju vrijedna oko 14,85 milijuna eura, a još nisu unovčene nekretnine vrijedne 1,73 milijuna eura.

Najskuplje unovčena nekretnina bila je hotel Pagus koja je bila prodana kupcu Rudan d.o,o. za 34,25 milijuna kuna (4,54 milijuna eura), odnosno za 75 posto utvrđene vrijednosti nekretnine od 45,62 milijuna kuna.

Druga najvrjednija nekretnina bila je hotel Trakošćan prodana tvrtki Adriatic Tourist Resorts d.o.o. za 29,05 milijuna kuna iako je početno utvrđena vrijednost nekretnine iznosila je 55,27 milijuna kuna, a slijedi apartmansko naselje Zelena punta, Kukljica na otoku Ugljanu prodano Adriatic Tourist Resortsu za 26,52 milijuna kuna.

Stečaj otvoren još sredinom 2018.

Restoran, paviljoni i više uređenih zemljišta u Svetom Jurju prodani su Rudanu d.o.o za 13,21 milijuna kuna, što je iznos veći od početne utvrđene vrijednosti od 9,79 milijuna kuna, a u popisu 17 unovčenih nekretnina izdvaja se i poslovna zgrada u središtu Varaždina i bivše sjedište Coninga unovčeno za 3,53 milijuna, što je iznosilo samo četvrtinu njezine utvrđene vrijednosti.

Motel Vratnik bio je prodan za 1,6 milijuna kuna, deset poslovnih prostora u varaždinskoj Pavlinskoj ulici unovčeni su za 1,29 milijuna kuna, a kuglana Senj i okolne parcele posljednja je imovina na popisu koja je bila prodana za više od milijun kuna, odnosno za 1.023,221 kuna.

U sklopu prodaje nekretnina Coninga na "bubnju" su unovčena dva automobila, teretno vozilo i traktor, ali i jahta Benetau Oceanis 411 Clipper – Con Iva prodana za 222.002 kune (bez PDV-a) odnosno za 50 posto procijenjene vrijednosti. Na popisu dosad neunovčenih nekretnina su još bivši hotel Velebit u Senju, svojevremeno procijenjene vrijednost 424.000 eura i dva stana u Karlovcu.

Trgovački sud u Varaždinu otvorio je stečajni postupak nad Coningom d. d., bivšom tvrtkom Radimira Čačića, sredinom 2018. U propisanom roku bilo je zaprimljeno oko 150 prijava tražbina vjerovnika, ukupan iznos prijavljenih tražbina iznosio je nešto više od 330 milijun kuna, a priznato je oko 120 milijuna. Prema pisanju medija, ukupne obveze tvrtke prilikom otvaranja stečaja iznosile su oko 367 milijuna kuna.