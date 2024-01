Prodanović na sudu: Barbarić je angažirao privatne detektive da bi inkriminirao mojeg klijenta...

Četvrti dan sudske rasprave optuženicima za tragediju u strojarnici Hidroelektrane Dubrovnik u Platu na dubrovačkom Županijskom sudu počeo je svjedočenjem bivšeg predsjednika Uprave HEP d.d. Frane Barbarića, javlja Dubrovacki.hr

Podsjećamo, u požaru u hidroelektrani u siječnju 2019. godine poginula su trojica radnika: Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak.

Barbarić se suglasio da mu predsjednik Sudsko vijeća, sudac Nikša Lučić, pročita iskaz kojeg je dao tijekom pravosudne istrage i podsjeti ga na to što je tad kazao. Izjavu je potvrdio riječima "ako sam je potpisao, to je tako".

U istrazi je kazao i da je dao nalog da interna kontrola nakon tragedije obavi nadzor, ali da prije tog događaja nije imao saznanja o tijeku obnove u Platu.

- Tijekom mandata nisam bio nazočan na proširenom kolegiju na kojem se raspravljalo o obnovi hidroelektrane u Platu. Kolegij se sastajao dva puta godišnje, ne znam jeli dosad utvrđena visina nastale štete - kazao je Barbarić zamjeniku Županijskog državnog odvjetnika Vlatku Cibiliću, da bi potom odvjetnici koja zastupa dio oštećenih, Doris Košti, potvrdio da nije bio upoznat s procesom revitalizacije HE Dubrovnik i da on zastupa HEP, ali "nije odgovoran za činjenicu da je projekt, vrijedan skoro 7 milijuna kuna, bačen a da nije realiziran" i da su za to nadležne posebne službe HEP-a, piše Dubrovački.hr

Barbariću su predočili dokument HEP-a o provođenju istrage. On je potvrdio da ga je potpisao, ali ga nije čitao i nije upoznat sa sadržajem.

- Rekonstrukcija pogona je završena 31. prosinca 2017. a ja sam na dužnost predsjednika Uprave stupio 1. siječnja 2018. i za mene je taj projekt bio završen- rekao je i dodao da nije znao zašto se išlo na uporabnu dozvolu, ali zna da je to na sebe preuzela HEP proizvodnja d.o.o. koja i koristi taj prostor, dok je on tijekom doba korone skrbio o urednoj opskrbi elektroenergije.

Kazao je da ne postoji li dokument revizije u kojem piše da prostor komande strojnice ne odgovara mjerama zaštite od požara.

Pojasnio je tko može tražiti građevinsku i uporabnu dozvolu i da je moguće da je HEP za to dao punomoć HEP proizvodnji, Kazao je da jedan od optuženih, Nikola Rukavina, tad jedan od čelnih ljudi HEP proizvodnje, nije smijenjen nego mu je 1. siječnja 2022. istekao mandat. Nije znao koliko se troši za redovito održavanje hidroelektrana.

Tijekom rasprave kazao je i kako je "jedina moja briga je da pogon radi i ne vjerujem da bi ga kolege pustile u rad ako nije kako treba".

Odgovarajući odvjetniku Čedi Prodanoviću, koji brani Rukavinu, Barbarić nije znao reći tko je u HEP proizvodnji bio odgovoran za zaštitu na radu i od požara, a hijerarhijska bi "za taj segment u Platu trebali prvo odgovarati osobe u pogonu pa onda na više unutar HEP proizvodnje".

Prodanovićevo rešetanje

- Vi ste bili direktor u HEP-u, ali i predsjednik Skupštine HEP Proizvodnje? Upitao je Prodanović, što je Barbarić potvrdio, piše Dubrovački dnevnik.

- Upravo radi te funkcije, onda valjda nešto znate o HEP Proizvodnji. Tko je bila osoba odgovorna za zaštitu na radu i od požara? Upitao je Prodanović.

- Ne znam - odgovorio je Barbarić.

- Načelno, kao pravnik, znate li tko je prva osoba vezana za zaštitu na radu i od požara, ljudi iz pogona ili ljudi zaduženi za zaštitu od požara i na radu u HEP Proizvodnji? Nastavio je Prodanović s pitanjima.

- To bi trebalo ići od temelja, vjerojatno hidroelektrana, a onda se ide dalje -, kazao je Barbarić.

- U iskazu ste rekli da ste stali nalog za kontrolu u HE Dubrovnik. Je li to bila vaša odluka ili je to stav kriznog štaba i zašto ste napravili taj nalog kad postoji službena istraga i državni organi? Upitao je Prodanović.

- HEP ima svoju internu kontrolu i čim se uoče prijave ili se dogodio havarija, izlazi interna kontrola provjeravati, to je uobičajen postupak - odgovorio je Barbarić.

- Osim interne kontrole, jeste li naložili neke eksterne kontrole? Upitao je Prodanović.

- Ne. No, mislim da se dva, tri mjeseca ionako nije tamo moglo ulaziti - odgovorio je Barbarić.

- Jeste li angažirali neki odvjetnički ured, da vas podsjetim? Privatne detektive? Vještake? Molio bih onda da, kao dokaz, pročitate ugovor HEP-a s jednim odvjetničkim uredom i izvještaj privatne detektivske agencije kako bi se pronašle nepravilnosti koje bi inkriminirale Nikolu Rukavinu - kazao je Prodanović te predložio prilaganje novog dokaza, što je i usvojeno

Nakon izvršenog uvida u dokaze, Barbarić je kazao da je potpis na ugovoru za pravno savjetovanje vjerojatno njegov, ali i dalje nema saznanja o ugovoru. Prodanović ih je predao kao dokaz da je Barbarić angažirao spomenuti odvjetnički ured te detektivsku agenciju "DIA" da pronađu okolnosti kojima bi se kriminalizirao njegov branjenik, drugooptuženik Tomislav Rukavina.

Prodanović je nastavio ispitivanje.

- Ima li HEP svoju pravnu službu? - pitao je Prodanović.

- Ima - odgovorio je Barbarić.

- Ako se ne sjećate ugovora, sjećate li se da su privatni detektivi dolazili k vama u HEP?

- Koliko znam, nisu dolazili - odgovorio je Barbarić.

- Jeste li vidjeli bilo kakvo izvješće, kome ste ih dostavili? Govorim o detektivskoj agenciji.

- Ne.

- Imamo informaciju kako ste ih poslali u odvjetnički ured i kako ste angažirali privatne detektive. Jeste li ih poslali?

- Moj decidirani odgovor je – ne.

- Jesu li vas privatni detektivi kontaktirali da naplate svoje usluge?

- Nemam nikakvih kontakata s privatnim detektivima - kazao je Barbarić.

- Jeste li zvali ministra da smijeni Rukavinu?

- Ne bih rekao.

- Ne biste rekli ili ne?

- Koliko znam ne.

- Pet puta?

- Nisam - odgovorio je Barbarić.

Prodanović je cinično komentirao Barbarićeve 'opsežne' odgovore.

Nakon suđenja osvrnuo se na raspravu:

- On možda potpisuje sto ugovora, ali nema sto havarija u Dubrovniku niti ginu ljudi. To je događaj, a uz njega se veže ugovor koji se pamti čitav život. S obzirom na ovakav odgovor, kojem ja, naravno, ne vjerujem, onda smo mijenjali način ispitivanja. Svatko ima svoju pamet i može zaključiti da ako imaš vlastitu pravnu službu, a uzimaš neke druge, pa se tamo pojave privatni detektivi, onda je to na tragu ovoga što mi čitavo vrijeme tvrdimo, da se trudilo naći optuženike u Zagrebu da bi se zaštitilo ili propustilo, ne znam motive, neposredno odgovorne za zaštitu na radu - kazao je Prodanović za Dubrovački dnevnik.

Objasnio je da ga nije iznenadilo prozivanje branjenika Nikole Rukavine od strane Barbarića.

- Na neki način oni su bili rivali u HEP-u i gospodin Barbarić je činio sve da ga na neki način stavi po strani - zaključio je Prodanović.