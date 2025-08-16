Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Hipodromi se još čiste nakon produkcijski spektakularno izvedena dva nastupa Marka Perkovića Thompsona. Sinj i Zagreb nikako se ne uspijevaju dovesti u red otkako je zbog glazbenika stiglo više od 150 tisuća, odnosno više od pola milijuna obožavatelja koji su ga uživo slušali 4. kolovoza, odnosno u metropoli 5. srpnja. Zarade se još prebrojavaju, onima koji su radili s gotovinom možda i opravdano treba nešto više vremena da zbroje utržak. Tim Marka Perkovića Thompsona, koji je stajao iza kompletne organizacije koncerata, odlučio je kako gotovine u njihovim redovima nema ni pod razno.

Tko se hoće častiti, neka to radi na svoj račun, ali isključivo kartični. Prisloni i plati. Iz toga je proizašla i problematika o kojoj smo pisali neposredno nakon sinjskog koncerta kad su se konobari, koji su radili na suncu i vrućini po desetak sati gladni i žedni, žalili kako su ih verbalno i fizički napadali ako su se našli u situaciji da ih netko od publike na račun svog rada želi nagraditi napojnicom.

- Nema napojnice, imaju dovoljno veliku satnicu - u ime gazde firme Lioness Top Events Crewa Branimira Rajiča elaborirao nam je muškarac koji se predstavljao u ime tvrtke.

'Dogovorili smo isplatu na ruke

Zatim su se konobari angažirani na zagrebačkom koncertu odvažili progovoriti o tome kako nisu dobili ni centa za odrađeni posao za spomenutu ugostiteljsku tvrtku što je ipak u međuvremenu namireno dijelu konobara. I to onima koji su radili u Zagrebu i koji su svoju dnevnicu prihvatili preko Revoluta ili Air Cash usluge od Lioness Top Events Crewa.

Neki nam se konobari javljaju i dalje tvrdeći kako su dogovorili isplatu na ruke i da su nakon zagrebačkog tuluma lovu na ruke dobili svega nekoliko sati nakon Thompsonova bisa, a nakon sinjskog zasad ništa. U firmi gospodina Rajiča, koji se diči visokom kvalitetom usluge i čija firma bilježi zavidan promet, više se ne javljaju.

Zvali smo ga i kako bismo provjerili zna li uopće gospodin Rajič da mu dio konobara još čeka isplatu za posao odrađen početkom srpnja. Da bi stvar bila zanimljivija, iz nekoliko izvora potvrđeno nam je kako su organizatori MPT svoje financijske obaveze prema tvrtkama i pojedincima koje su angažirali da preuzmu dio određenog posla izvršili uredno i vrlo brzo, svega u nekoliko dana su se podvlačili računi. Lioness Top Events Crew držao je veliki dio ugostiteljstva tijekom koncerta na sinjskom hipodromu i, prema našoj procjeni, na samo jednom šanku od njih desetak prodano je 100.000 eura piva. Puta deset. Milijun eura. Piva.

Gemišt u limenci za pet eura

Gemišt je na nekim šankovima išao u limenkama za pet eura po komadu i u tom šanku ga je prodana paleta. U VIP-u su se boce vina s litrom mineralne prodavale po 80 eura, dok su boce žestica išle i za 120 eura. Konobari nam prepričavaju kako su većinu robe prodali već oko ponoći. Oni konobari među kojima su vrijednim mladićima i djevojkama otimali bakšiš iz ruku i izbacivali ih s radnog zadatka.

Oni isti koji su gladni i žedni radili pa ostavljeni opet i bez vode i bez hrane u autobusima na parkiralištima koji se sve do zore nisu uspjeli probiti na put do Zagreba. Uostalom, oni isti konobari među kojima su mnogi ostali bez honorara za svoj odrađeni posao.