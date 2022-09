Prodavali lažne potvrde, za 500 kuna kupovali ih i antivakseri?

Desetak ljudi uhitili su u srijedu na području Zagreba i Hrvatskog zagorja zbog više stotina krivotvorenih Covid potvrda. Među uhićenima je i medicinska sestra Petra R. (32) koju su zbog istih kaznenih djela uhitili i lani.

- U tijeku je pretraga stana moje klijentice Petre R. no ja nisam nazočan - rekao nam je u srijedu ujutro njezin odvjetnik Mate Matić. Riječ je o medicinskoj sestri koja je zbog izdavanja lažnih Covid potvrda bila uhićena i 2021. kada je u istražnom zatvoru provela nekoliko mjeseci. Policija i Uskok su po ustaljenom obrascu jučer ujutro pokucali na vrata osumnjičenih za " počinjenje koruptivnih kaznenih djela vezanih uz izdavanje Covid potvrda". Pretražili su im stanove i druge prostore, te ih potom odveli na ispitivanje. Neslužbeno doznajemo da neki od osumnjičenih nisu jučer bili u zemlji.

Kako neslužbeno doznajemo riječ je o proširenju akcije od kraja prošle godine kad je uhićena medicinska sestra iz Doma Zdravlja Zapad koja je radila na punktovima za cijepljenje zbog sumnji da je u zamjenu za novčane iznose od 500 do 1200 kuna izdavala krivotvorene Covid potvrde. Zapisivala je u sustav da je osobe cijepila protiv Covida 19, a zapravo to nije radila. U sustavu bi, sumnjaju istražitelji, ostalo zabilježeno da je čovjek primio cjepivo te bi mogao podignuti Covid potvrdu. Kako piše Jutarnji list policija je, navodno, u prosincu prošle godine u računalu uhićene sestre pronašla podatke koji su ukazivali na to da je na taj način lažno cijepila više tisuća osoba, uključujući i neke javnosti poznate antivaksere.

Petru R. su lani sumnjičili za krivotvorenje isprva i zloporabu položaja, jer je tijekom listopada 2021. koristila svoje ovlasti kako bi u informacijski sustav u kojem su se pohranjivali podaci o cijepljenim osobama, netočno unijela podatke za više osoba (tada su je sumnjičili da je to napravila za desetak ljudi).

Navela je da su cijepljene tijekom kolovoza što nije bilo točno. Osim nje tada je bio uhićen i Ivan Dž. (23), neka vrsta posrednika, koji joj je donosio novac za "usluge" koja je obavila. Na temelju tih podataka izrađene su lažne Covid potvrde koje su klijenti kasnije preuzimali u ljekarnama i slali dalje na određene internetske adrese, kako bi ih krajnji korisnici mogli koristiti prilikom prelaska granica. Petru R. i Ivana Dž. pustili su da se brane sa slobode.

Postupak je tada vodio ODO no nakon izlaska iz pritvora preuzeo ih je Uskok. Prema neslužbenim informacijama, piše Večernji list, pretragama mobitela određenih osumnjičenika nakon uhićenja lani, nađeni su podaci iz kojih se može zaključiti i da su lažirane Covid potvrde nabavljale i neke osobe iz društveno-političkog života.

Podsjećamo, obvezne Covid potvrde koje dokazuju da je netko cijepljen, da je prebolio Covid -19 ili je negativan - s početkom listopada 2021. počele su se primjenjivati u zdravstvenom i sustavu socijalne skrbi, a vlasti su isticale kako su tu mjeru uvele zbog podizanja razine sigurnosti, a ne kažnjavanja. Od sredine studenoga postale su obvezne i za ulaz u javne i državne ustanove. Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, EU digitalnu potvrdu prilikom dolaska na posao morali su predočiti svi javni i državni zaposlenici, kao i oni u tijelima na lokalnoj razini, a ako su potvrdu odbili pokazati ili se testirati nisu mogli ući u radni prostor.

