Cijepljeni trećom dozom ili oni koji su preboljeli covid-19 nakon cijepljenja ili su se zarazili po drugi put imaju pravo na produženje važenja svojih covid potvrda na godinu dana od tih događanja, saznaje Jutarnji list.

No, trenutačno nije do kraja riješen informatički dio posla pa građani ne mogu dobiti nove potvrde s novim datumom važenja. Morat će ipak pričekati da se to riješi, a do tada su im u sustavu dostupne samo stare covid potvrde koje vrijede godinu dana od druge doze ili preboljenja.

U HZJZ-u kažu kako nije upitno produženje valjanosti covid potvrde, ali oko pedesetak tisuća građana koji su već primili dodatnu dozu cjepiva za sad ne mogu do nove potvrde. Isto je i s onima koji su se zarazili koronavirusom nekoliko mjeseci nakon što su primili drugu dozu ili su dva puta preboljeli koronu.

Naime, stručnjaci kažu kako nema nikakve sumnje, jer su to pokazala znanstvena istraživanja, da treća, booster doza, infekcija nakon cijepljenja i ponovna zaraza nakon preboljenja, značajno povećavaju imunitet moguće čak i duže od godinu dana, ali za sad ostaje odluka da se važenje covid potvrda produži za dodatnih 12 mjeseci.