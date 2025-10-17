Profesor Džeba: Neustavno, šokantno, s razdjelnicima baš nitko ne plaća ono što potroši!

Deset godina nakon što su razdjelnici topline uvedeni u više od 100 tisuća stanova diljem Hrvatske, tema se ponovno vraća u središte javne rasprave. Novim pravilnikom Ministarstva gospodarstva predviđena je naknada od 50 centi po kvadratnom metru za one koji ih ne koriste – što mnogi smatraju oblikom pritiska na građane da ponovno investiraju u sustav čiju učinkovitost brojni stručnjaci i dalje dovode u pitanje.

O tome je na N1 govorio profesor emeritus Građevinskog fakulteta u Zagrebu Ivica Džebo, koji već godinama upozorava da su razdjelnici “neisplativa i nepravedna mjera”.

Prema Džebi, studija Ekonomskog instituta iz 2017. jasno je pokazala da se ugradnja razdjelnika ne isplati za većinu potrošača.

“Troškovi ugradnje i održavanja sustava razdjelnika veći su od uštede koju ostvarite u potrošnji toplinske energije tijekom deset godina”, rekao je Džebo.

Dodaje da razdjelnici eventualno imaju smisla u novim, energetski učinkovitijim zgradama, dok su u starim objektima – poput onih u zagrebačkim naseljima Zapruđe i Utrine – potpuno besmisleni jer toplina prelazi iz stana u stan kroz neizolirane zidove.

Džebo objašnjava da razdjelnici ne mjere potrošnju energije, već bilježe razliku između temperature radijatora i zraka u prostoriji, što se zatim množi nizom koeficijenata.

“To je građanima nemoguće provjeriti. Profesor Balin s FSB-a utvrdio je da je čak 11 posto razdjelnika pogrešno parametrirano. Dakle, nitko zapravo ne plaća ono što je stvarno potrošio – doslovce nitko”, tvrdi Džebo.

Bez kontrole i mogućnost manipulacije

Kontrola ispravnosti razdjelnika, prema njegovim riječima, gotovo da ne postoji. U Državnom inspektoratu, kaže, radi samo 17 inspektora za cijelo područje energetike, plinarstva i toplinarstva.

“To je smiješno malo. Tvrtke koje parametriraju razdjelnike znaju da ih nitko ne kontrolira. U mojoj zgradi sve je bilo pogrešno – od pozicije razdjelnika do očitanja”, rekao je.

Na pitanje o mogućnosti manipulacije, Džebo potvrđuje da postoje slučajevi u kojima su građani uspjeli “prevariti” sustav, ali i oni u kojima uređaji jednostavno ne rade – a nitko to ne provjerava.

EU direktiva ne obvezuje – Hrvatska može odustati

Suprotno tvrdnjama Ministarstva gospodarstva, Džebo ističe da europske direktive ne obvezuju države da uvedu razdjelnike ako se dokaže da nisu isplativi.

“Direktiva jasno kaže da se razdjelnici ugrađuju samo ondje gdje ne mogu kalorimetri, i to ako su ekonomski opravdani. Ako nisu, mogu se koristiti alternativni načini obračuna”, objašnjava.

Naknada od 50 centi “izmišljena kao ucjena”

Komentirajući najavljenu naknadu za one bez razdjelnika, Džebo je oštar:

“Ministarstvo nije objasnilo na temelju čega je izračunalo tu cijenu. To je broj koji je, rekao bih, naprosto ‘bubnut’. Ideja je jasna – natjerati građane da kupe razdjelnike.”

Upozorava i na “nelogičnosti” u pravilniku: moguće je da korisnici s razdjelnicima troše više topline od onih bez njih, a ipak neće plaćati dodatnu naknadu.

“Formule koje ni stručnjaci ne razumiju”

Sustav obračuna, tvrdi, toliko je složen da ga ni stručnjaci teško razumiju: “Kad sam prije deset godina pokušao analizirati formulu, odustao sam. Tek kad sam si rekao – ako si doktor znanosti, moraš to razumjeti – uspio sam je raščlaniti. No običan građanin nema nikakvu šansu.”

Posebno je problematičan, kaže, dio pravilnika prema kojem ako trećina stanova u zgradi nema razdjelnike, ti stanari plaćaju cijeli račun za toplinsku energiju za cijelu zgradu.

“Stanari s razdjelnicima tada mogu grijati do maksimuma i platiti nula eura. To je i šokantno i vjerojatno neustavno”, upozorava.

Ustavni sud šuti već osam godina

Na Ustavnom sudu, prema Džebinim riječima, već godinama stoji 18 zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona i pravilnika o razdjelnicima.

“Vlada se očitovala još 2017., ali nikakav pravorijek nije donesen. Prošlo je pet godina otkako je predsjednik Ustavnog suda rekao da je stvar ‘u završnoj fazi’. I ništa se nije dogodilo”, rekao je Džebo.

“Građani, nemojte žuriti s novim ugovorima”

Džebo građanima savjetuje da ne žure s novim ugovorima o ugradnji razdjelnika.

“Predlažem da ovu i sljedeću sezonu pričekaju, pa makar plaćali naknadu. Bolje je platiti nešto više i sačekati nego ponovno ulagati u sustav koji ne funkcionira”, zaključuje.