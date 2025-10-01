Stiže sezona grijanja, a s time i sve veći računi: Ovo su cijene

U listopadu počinje sezona grijanja, a kućanstva koja koriste struju i plin mogu očekivati rast računa zbog smanjenja državnih subvencija. Za prosječni stan od stotinjak kvadrata godišnje je potrebno oko 20.000 kWh toplinske energije, a troškovi grijanja razlikuju se ovisno o izvoru energije. Najpovoljniji način grijanja i dalje je gradska toplana. U Zagrebu, primjerice, cijena toplinske energije nakon smanjenja subvencija porast će oko deset posto. Za stan od 100 kvadrata godišnji trošak iznosi oko 800 eura.

Grijanje gradskim plinom postaje nešto skuplje, oko 100 eura mjesečno, dok će ukapljeni plin kućanstva stajati oko 1200 eura godišnje zbog veće cijene distribucije i samih energenata. Loživo ulje za istu površinu stambenog prostora iznosi oko 1800 eura godišnje, dok drvo, najčešći ogrjev u ruralnim područjima, stoji oko 1300 eura godišnje.

Za grijanja peletom 100 kvadrata potrebno je oko 1000 eura godišnje. Grijanje na struju ostaje najskuplja opcija, a račun za prosječno kućanstvo bi mogao biti i do 3700 eura godišnje. Grijanje na struju i dalje je najskuplje, ali pogoduje korisnicima s ugrađenim solarima ili drugim sustavima za proizvodnju vlastite energije

HEP-Toplinarstvo od 1. listopada uključuje grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću za više od 130 tisuća kupaca. Uključivanje grijanja u svim toplinskim podstanicama očekuje se u tri dana. Prioritet imaju dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i domovi za starije, a potom i stambene i poslovne zgrade spremne za prihvat toplinske energije.

Korisnici koji još provode radove na unutarnjim instalacijama pozvani su da ih završe i dostave izjavu o ispravnosti instalacija, kako bi se grijanje moglo uključiti u svim zgradama. Ogrjevna sezona 2025./2026. završit će najkasnije 15. svibnja 2026., a odluka o točnom isključivanju grijanja ovisit će o vremenskim uvjetima.

Troškovi grijanja mogu značajno varirati ovisno o izolaciji stana, efikasnosti uređaja i tarifi distributera. Primjerice, kućanstva s lošijom izolacijom ili starijim uređajima za grijanje mogu potrošiti i do 20 posto više energije.

HEP-Toplinarstvo savjetuje redovito održavanje instalacija kako bi se smanjili gubici topline. Promjene cijena energenata podložne su oscilacijama tržišta i regulativama, a to znači da konačni račun može odstupati od procjene.