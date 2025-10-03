Obavijesti

STIŽU VEĆI RAČUNI

HERA izračunala poskupljenje grijanja preko toplane: Računi i do devet posto skuplji...

Piše Veronika Miloševski,
HERA izračunala poskupljenje grijanja preko toplane: Računi i do devet posto skuplji...
U Zagrebu, Osijeku i Sisku građani neće imati subvencije, dok će računi biti smanjeni u Karlovcu i Rijeci

U većini hrvatskih gradova računi za grijanje u sezoni 2025./2026. bit će viši nego prošle godine, no Vukovar je iznimka. Ondje cijene ostaju iste, pa stanovnici neće osjetiti povećanje troškova, kažu podaci Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Prema podacima agencije, povećanja će se kretati između 3,56 i 6,55 eura mjesečno za prosječno kućanstvo (stan od 60 metara kvadratnih) u gradovima koji se griju preko toplana. U postotcima, to znači da će grijanje biti oko devet posto skuplje u odnosu na prethodnu sezonu.

Rast cijena rezultat je viših troškova proizvodnje i distribucije toplinske energije, što uključuje cijene goriva, troškove održavanja infrastrukture i operativne troškove toplana.

HERA koristi posebnu metodologiju za izračun tarifa, koja regulira koliko se cijene mogu povećati. Prema pravilima, tarifne stavke mogu rasti najviše do 15 posto u odnosu na prošlu sezonu, a konačna cijena za kućanstva može biti manja ako gradovi ili država odobre subvencije.

Subvencije su ključne za ublažavanje povećanja računa u nekim gradovima. U Karlovcu cijene grijanja rastu za 8,66 posto, što bi inače značilo dodatnih 6,11 eura mjesečno za prosječno kućanstvo. No uz subvenciju države od 12 eura mjesečno, građani plaćaju manje nego što bi bez pomoći.

U Rijeci cijene rastu za 9,41 posto, što znači dodatnih 6,55 eura mjesečno, ali subvencija od 10 eura smanjuje stvarni trošak. U ostalim velikim gradovima nema subvencija pa građani plaćaju puni porast. U Zagrebu je rast od 9,09 posto, dodatnih 3,78 eura mjesečno, u Osijeku je rast od 8,56 posto, dodatnih 3,56 eura, u Sisku je rast od 8,64 posto, dodatnih 3,57 eura. 

Vukovar je jedini grad u kojem cijene grijanja ostaju nepromijenjene, što znači da građani neće osjetiti nikakve dodatne troškove u sezoni 2025./2026. HERA pojašnjava da ove promjene odražavaju stvarne troškove proizvodnje i distribucije toplinske energije. Subvencije države služe za ublažavanje financijskog opterećenja građana, osobito u gradovima gdje je rast cijena veći ili gdje je veći udio kućanstava koja ovise o centralnom grijanju.

