Profesor FPZG-a vrijeđao Maju Sever pa dobio opomenu pred otkaz. 'To je nedopustivo...'
Boris Havel izvanredni je profesor Fakulteta političkih znanosti, koji je dobio opomenu pred otkaz od Stegovnog povjerenstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu zbog vrijeđanja novinarke HTV-a i predsjednice Europske federacije novinara, Maje Sever, piše N1.
Stegovni postupak pokrenut je nakon Havelove objave na društvenim mrežama.
- J*beš skup na kojem je Maja Sever najljepša - napisao je u objavi, komentirajući skup Ujedinjeni protiv fašizma.
Objava je izazvala burne reakcije u javnosti, a posebno među studentima i dijelom akademske zajednice.
Uprava Fakulteta političkih znanosti ubrzo se ogradila od Havelovih izjava, istaknuvši da svaka vrsta seksizma, javnog vrijeđanja i ponižavanja nije prihvatljiva te da privatni istupi zaposlenika ne predstavljaju Fakultet ni Sveučilište u Zagrebu. Naglasili su i da se od sveučilišnih nastavnika očekuje odgovorna i pristojna javna komunikacija.
Na Havelov istup reagirao je i Klub studenata Fakulteta političkih znanosti (KSFPZG), koji je javno osudio izjave profesora. Naveli su da one sadrže seksističke poruke, degradiraju novinarsku struku te vrijeđaju alumni Fakulteta. Studenti su upozorili i na druge Havelove objave koje smatraju nedopustivima, kao što je komentar vezan uz požar u Vjesnikovu neboderu.
