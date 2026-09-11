Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'

Učenik teško ozlijeđen u jutrošnjem napadu u zagrebačkoj školi operiran je i njegovo je stanje trenutačno stabilno, potvrdio je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki. Dijete je zadobilo teške, po život opasne ozljede u području prsnog koša i abdomena, zbog čega je moralo biti podvrgnuto hitnom operativnom zahvatu.

- Svi smo poduzeli sve potrebne mjere. Zbog težine ozljeda dijete je podvrgnuto operativnom zahvatu koji je uredno protekao. Dijete je stabilno i multidisciplinarni tim prati njegovo stanje, rekao je Borovečki.

Dodao je kako vjeruje da će liječnici učiniti sve kako bi se spriječile moguće posljedice ozljeda. Učenik se sada nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Borovečki je izrazio suosjećanje svim ozlijeđenima, njihovim roditeljima i obiteljima te zahvalio djelatnicima KBC-a Zagreb koji su, kao i druge hitne službe, brzo reagirali.

- Ne bih ulazio u sve detalje liječenja - rekao je ravnatelj.