Obavijesti

News

Komentari 17
OPERIRALI SU GA

Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: < 1 min
Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'
Zagreb: Ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki daje izjavu oko stanja izbodenog djeteta | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Učenik je tijekom napada u školi teško ozlijeđen, a njegovo stanje je stabilno nakon operacije koja je uspješno provedena. Ravnatelj KBC-a Zagreb istaknuo je važnost brzog djelovanja medicinskog osoblja i izrazio suosjećanje obiteljima ozlijeđenih.

Učenik teško ozlijeđen u jutrošnjem napadu u zagrebačkoj školi operiran je i njegovo je stanje trenutačno stabilno, potvrdio je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki. Dijete je zadobilo teške, po život opasne ozljede u području prsnog koša i abdomena, zbog čega je moralo biti podvrgnuto hitnom operativnom zahvatu.

svladao napadača Profesor opisao užas u školi: 'Držao sam napadača, rekao je došao sam ubiti nekoga i sebe'
Profesor opisao užas u školi: 'Držao sam napadača, rekao je došao sam ubiti nekoga i sebe'

- Svi smo poduzeli sve potrebne mjere. Zbog težine ozljeda dijete je podvrgnuto operativnom zahvatu koji je uredno protekao. Dijete je stabilno i multidisciplinarni tim prati njegovo stanje, rekao je Borovečki.

Dodao je kako vjeruje da će liječnici učiniti sve kako bi se spriječile moguće posljedice ozljeda. Učenik se sada nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

STRAVA Tomašević o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Potreseni smo. Ne vidimo propust škole'
Tomašević o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Potreseni smo. Ne vidimo propust škole'

Borovečki je izrazio suosjećanje svim ozlijeđenima, njihovim roditeljima i obiteljima te zahvalio djelatnicima KBC-a Zagreb koji su, kao i druge hitne službe, brzo reagirali.

- Ne bih ulazio u sve detalje liječenja - rekao je ravnatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...
25 GODINA OD NESREĆE

TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...

Nebodere su srušili supertermitom, Pentagon je pogodila raketa, ne avion. Tijelo Bin Ladena su smrznuli, a na snimkama nisu avioni, već hologrami. Razotkrili smo sve teorije zavjere
U zagrebačkoj školi izboden učenik i spremačica. Napadač je iz iste škole. Odgođena nastava
STRAVA

U zagrebačkoj školi izboden učenik i spremačica. Napadač je iz iste škole. Odgođena nastava

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'
TAJNI RAZGOVORI O BENKOVCU:

Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'

Uskok je slušao i Paška Dodića • Izvor blizak Ciosu tvrdi da ništa nije bilo sumnjivo jer su Šinceki imali dozvole • Pronađen i medicinski otpad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026