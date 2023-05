Profesor iz Srbije: Puštam film o masakru srednjoškolcima kako bi razvili ljudskost i empatiju

Nagrađivani profesor engleskog Borko Petrović iz Paražina u Srbiji ispričao je kako izgledaju njegove nastavne metode te komentirao stravičan slučaj pokolja u beogradskoj školi.

- Svojim gimnazijalcima svake godine puštam film "Bowling for Columbine" o prvom masakru u školi u SAD da bih im pokazao kako u obrazovnom sistemu i generalno može doći do otuđenja pojedinaca, nedostatka empatije i što se uslijed toga može dogoditi. Ipak, nikada nismo ni pomislili da bi se takav masakr mogao i nama dogoditi. Samo jurimo te glupe ocjene i petice, stalno smo u nekom natjecanju, umjesto da u djeci razvijamo ljudskost, da pomažu jedni drugima - kaže profesor za Kurir.

- Nema ni mjesec dana otkad smo ponovo gledali taj dokumentarac o jednom danu travnja 1999. kada su dvojica dječaka ubila 12 učenika i nastavnicu. Puštam ga svakoj generaciji gimnazijalaca, ne i osnovcima, jer je teža tematika. Još na fakultetu nam ga je puštala prof. Ljiljana Bogoeva, koja je inače predavala Shakespearea. Objašnjavala nam je pojam ljudske agresije i nasilja u društvu, i to kako čovječanstvo vrlo malo uči na svojim greškama. Taj masakr je bio prekretnica u SAD, pokazao je kao razbijena vaza pukotine suvremenog društva koje se u punom sjaju i naponu snage ipak suočava sa ogromnim problemima i to gdje smo najosjetljiviji, a to su djeca - dodao je.

- Smatrao sam da je jako bitno pričati i o tome, iako razgovaramo i o zdravstvenim temama, rasizmu, zaštiti planete. Đaci su šokirani snimcima kako dječaci bacaju bombe i pucaju, nadrealno je, kao holivudski film - zaključio je.

Komentirao je i djecu koja sada 'slave po društvenim mrežama'.

- To nije normalno, ali te prijetnje ne uzimam za ozbiljno. Ta djeca su izgubila kompas, više ne znaju što je realno, a što nije, sjedeći iza tastatura misle da je cijeli svijet online, bore se za lajkove i komentare. To je problem suvremenog društva, društvenih mreža, borbe za neku vidljivost. Možda je i ovaj dječak mislio da će, konačno, biti primijećen i zapamćen. I uspio je, ostat će u povijesti kao masovni ubojica. Ali to je opet pitanje za roditelje: Zašto vaše dijete privlači pažnju na negativan način? Pa zato što je mnogo lakše privući pažnju lošim stvarima, kao što su i realityji i sve ovo, prije nego uspjehom. U sistemu u kom živimo oni samo koriste oruđe koje im dajemo. Mi im trebamo objasniti da to nije način - zaključio je.

