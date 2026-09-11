Profesor Mario Božurić svjedočio je dramatičnim trenucima u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, gdje je učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu, a on je odigrao ključnu ulogu u svladavanju napadača i pružanju prve pomoći.
Profesor opisao užas u školi: 'Držao sam napadača, rekao je došao sam ubiti nekoga i sebe'
Profesor zagrebačke Elektrotehničke škole Mario Božurić opisao je dramatične trenutke nakon jutrošnjeg napada u kojem je učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Božurić je u školu stigao nekoliko minuta prije 8 sati, kada je ispred zgrade zatekao učenike kako u panici izlaze. Umjesto da se udalji, ušao je u školu, pomogao svladati napadača te potom pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku do dolaska hitnih službi.
- Stigao sam pred školu pet minuta do osam i vidio masu učenika kako trče van. Kada sam pitao što se događa, viknuli su mi da bježim jer netko unutra napada nožem - prepričao je Božurić za Telegram.
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Unatoč upozorenju, utrčao je u zgradu.
- Ostavio sam torbu. Hodnik je već bio gotovo prazan. Tada sam ugledao dvojicu na podu, jedan je pritiskao drugoga, ali nisam odmah shvatio o čemu se radi - dodaje.
Profesor je tada pitao tko od njih dvojice ima nož. Muškarac koji je svladavao napadača rekao mu je da je nož odbačen. Božurić je potom shvatio da je riječ o kolegi iz susjedne škole.
- Pridružio sam mu se i zajedno smo ga držali na podu dok nije stigla policija. Kolega mi je rekao da je napadač, nažalost, već ozlijedio jednog učenika i da se on nalazi u toaletu - izjavio je Božurić.
Odmah je otišao do toaleta kako bi pronašao ozlijeđenog učenika.
- Zatekao sam mladića oblivenog krvlju. Pritisnuo sam mu ranu kako bih zaustavio krvarenje i ostao s njim do dolaska Hitne pomoći - rekao je.
Prizor koji je zatekao opisao je kao užasan. Dok su napadača držali na podu i čekali dolazak policije, Božurić ga je pitao zašto je to učinio.
- Odgovorio mi je da je došao ubiti nekoga i sebe - kazao je.
Policija je napadača stavila pod nadzor, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti jutrošnjeg događaja.
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