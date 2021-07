Profesor radnog prava Viktor Gotovac komentirao je najavu uvjetovanja dobivanja državnih potpora cijepljenjem radnika. U HRT-ovoj emisiji U mreži prvog poručio je kako poduzetnici nemaju instrumente da narede radnicima da se cijepe, a da bi otkaz u tom slučaju vjerojatno bio i protuustavan i protuzakonit. Ministar rada Josip Aladrović upitao se je li fer da milijun i pol odgovornih građana, koji su se cijepili, sufinancira one koji nisu odgovorni.

Na pitanje ima li što sporno u najavi premijera Andreja Plenkovića da poduzetnici čiji radnici nisu cijepljeni neće dobivati državne potpore, Gotovac je rekao da "nešto sporno ima".

- Mislim da je sporna činjenica da se radi o poduzetnicima koji su već kažnjeni činjenicom da je njihova djelatnost na neki način ograničena i de facto njima sada stavljati ovakav jedan teret da oni budu ti koji će organizirati da im se radnici cijepe i da o tome ovise njihove potpore je nešto što može biti provedivo samo ako oni imaju instrumente da na neki način na to utječu - poručio je Gotovac.

Poručio je kako ne zagovara obavezno cijepljenje, ali ako bude obavezno - to je zadatak za državu.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić poručio je kako ne bi bilo dobro da se dodatno kažnjava one koji su već kažnjeni epidemijom.

- Dolaskom hladnijih mjeseci ponovno ćemo se suočiti s valom pandemije, četvrtim valom vrlo agresivnog, opasnog delta-virusa ako ne podignemo razinu cijepljenosti - rekao je i dodao da opasnost od pandemije još vreba te da je cjepivo najbolji, ako ne i jedini, instrument. Poručio je i kako razumije Plenkovićevu izjavu motivacijski, kao potrebu da se što veći broj ljudi u državi cijepi.

Na pitanje je li fer da se teret cijepljenja prebaci na poslodavce, ministar rada Josip Aladrović uzvratio je protupitanjem - je li fer da milijun i pol odgovornih građana koji su se cijepili, sufinanciraju one koji nisu odgovorni?

- Jedini način da minimiziramo trošak zdravstvene i ekonomske krize je da povećamo razinu procijepljenosti u Republici Hrvatskoj - rekao je.

- Ne želimo ni zamišljati što bi se dogodilo kad bi zbog određene neodgovornosti dijela naših građana - ja sam siguran, manjeg dijela naših građana - ova turistička sezona završila ranije, ako bi slučajno došlo do lockdowna zbog vlastite neodgovornosti - poručio je Aladrović i dodao kako neće biti podjele između privatnog i javnog sektora.

- Mi očekujemo do poslodavaca da im predstavimo modele koji su stimulativni. Prvo želim reći da su to stimulativni modeli, ovdje ne govorimo o obveznom cijepljenju, ne govorimo o nametanju bilo kakve obveze, no moramo istaknuti da podjela unutar poslodavaca i društva mora biti na one koji su odgovorni i one koji su neodgovorni - rekao je.

Gotovac i Zorić poručili su kako ne postoji nikakav zakonit instrument da bi se u slučajevima gdje radnik nije cijepljen mogao dati otkaz. Zorić je istaknuo da, ukoliko se bude širila mreža uvjetovanih mjesta na koja se može doći s Covid potvrdom, to će zaobilazno tjerati ljude da se cijepe. Drugi je način, poručuje, da cijepljenje postane obavezno. Aladrović je poručio kako obavezno cijepljenje nije opcija u ovom trenutku te da vjeruje da neće ni biti.

Gotovac je rekao i da tržište ima svoju logiku te da će poslodavci iznaći način kako da na neki način sankcioniraju radnike koji se nisu cijepili.

- Naravno, nitko to neće napisati u onoj lošoj odluci koju će mu dati. Naći će on neki drugi razlog, ili definirat će neki drugi razlog. Možda će i sudska praksa stvoriti da činjenica da netko ne zadovoljava određene zdravstvene kriterije može biti razlog za otkaz. Dakle, to će negdje, ali, ja bih rekao, možda malo brutalnije riješiti samo tržište. Uvijek je dobro da to bude jedna vođena aktivnost koja kreće dogovorom socijalnih partnera - poručio je.