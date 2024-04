Profesor s Prava: Ako Milanović da ostavku Ustavni sud ne može mu zabraniti da bude mandatar

Ustavni sud je prešao granice ovlasti. Odluku da Zoran Milanović ni u slučaju podnošenja ostavke na mjesto predsjednika, ne može biti mandatar, Ustavni sud donio je po osnovi kao i prijašnje upozorenje. No neke stvari koje su izrečene od strane Ustavnog suda su u najmanju ruku protuustavne. Kako Ustavni sud može zabraniti Milanoviću da bude mandatar ako podnese ostavku, pa on je u tom trenu slobodan čovjek kao bilo tko drugi. Gdje to piše da kao slobodan čovjek ne može biti mandatar, iz kojeg je to dijela Ustava? Na temelju čega se može ograničiti sudjelovanje u političkom procesu? Pa to su ljudska prava.

Ustavni sud kaže: "Mi smo njega upozorili da ne sudjeluje u kampanji". No ne znam na temelju čega mogu donijeti ovakvu sad odluku ako je izborni proces bio u redu. Ne znam na temelju čega Ustavni sud bilo kome može zabraniti da bude mandatar, pa tako i samom predsjedniku nakon što podnese odluku. Iz čega to proizlazi, iz kojeg dijela Ustava? To su stvari koje ne stoje. To da Milanović pleše po rubu ustava i zakona to stoji, no on nije formalno sudjelovao u kampanji da bi bio na skupovima SDP-a - rekao je za 24sata Vedran Đulabić, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

'Otišli su predaleko'

Dodaje kako je predsjednik slao političke poruke, no ako Ustavni sud to smeta, neka onda, dodaje, ponište te njegove poruke.

- Za takve odluke da se nekome zabrani političko djelovanje kao mandatara to se ne bi usudio reći da postoji neki temelj. Ustavni sud nema temelj za to, ne govori po propisima. Zakon o Ustavnom sudu kaže da mogu upozoriti na nezakonitosti, upozoriti nadležna tijela, ali da podjela mandata nije izborni proces. To nema veze s izborima u tom direktnom smislu. Nema toga gdje je propisano na temelju čega Ustavni sud može donijeti ovakvu odluku kao danas, osim u slučaju da je Zoran Milanović sam sebi dao mandat. Bit će o tome još rasprave. Malo su otišli predaleko - ustvrdio je Đulabić.