Profesorica nije znala da joj je uključen mikrofon. Rasističkim komentarom šokirala je sve!

Profesorica s njujorškog Hunter Collegea suspendirana je do završetka istrage nakon što je tijekom virtualnog sastanka uhvaćena s uključenim mikrofonom kako iznosi, kako ih je uprava sveučilišta nazvala, "odvratne" i rasističke komentare. Incident je izazvao lavinu reakcija u javnosti i ponovno otvorio raspravu o sustavnom rasizmu u obrazovnom sustavu, piše New York Post.

Foto: NY Post

Što je rekla Allyson Friedman?

Allyson Friedman, izvanredna profesorica na Odsjeku za biološke znanosti, sudjelovala je na sastanku kao roditelj, no njezine su izjave brzo dovele u pitanje njezinu profesionalnu ulogu.

Sve se odigralo desetog veljače tijekom Zoom sastanka Obrazovnog vijeća trećeg gradskog okruga New Yorka. Raspravljalo se o osjetljivoj temi zatvaranja nekoliko škola, uključujući i školu Community Action, koju pretežno pohađaju crni i latinoamerički učenici iz obitelji s nižim primanjima. Usred svjedočenja jedne učenice osmog razreda, koja je izražavala zabrinutost zbog moguće sudbine svoje škole, začule su se riječi profesorice Friedman.

-​ Oni su jednostavno preglupi da bi znali da su u lošoj školi.

Nakon kratke stanke, nastavila je, pogrešno pripisujući citat Martinu Lutheru Kingu.

-​ Navodno je Martin Luther King rekao, ako dovoljno dobro istreniraš crnca, znat će sam gdje su stražnja vrata za izlaz. Više mu ne moraš govoriti.

Ironično, njezini su komentari uslijedili nedugo nakon što je privremeni nadzornik okruga, Reginald Higgins, citirao povjesničara Cartera G. Woodsona, poznatog kao "oca crnačke povijesti", koji je pisao o tome kako obrazovni sustav može perpetuirati nejednakosti. Higgins je citirao Woodsonovu misao iz 1933. godine:

"Ako možete kontrolirati čovjekovo razmišljanje, ne morate mu naređivati da ide na stražnja vrata. Otići će sam, bez da mu se kaže."

Drugi sudionik sastanka brzo je prekinuo Friedman, upozorivši je da joj je mikrofon uključen.

-​ Allyson Friedman, ovo što govorite se apsolutno čuje. Morate prestati - rekao je, nakon čega je na sastanku zavladala desetak sekundi duga tišina.

Foto: NY Post

Oštre osude i pozivi na otkaz

Snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama, izazvavši zgražanje javnosti. Predsjednica Hunter Collegea, Nancy Cantor, u priopćenju je nazvala izjave "odvratnima" i potvrdila da je Friedman suspendirana do okončanja interne istrage.

"Ovaj bolan incident dogodio se na sastanku na kojem se slavio Mjesec crnačke povijesti i raspravljalo o pogubnim i trajnim učincima antcrnačkog sustavnog rasizma, posebno u pogledu uloge obrazovnih institucija u njihovom rješavanju", napisala je Cantor.

Brojni gradski dužnosnici osudili su komentar. Gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani, nazvao je izjave "vrijednima prijezira" i "pokazateljem upravo onakvog jezika zbog kojeg se učenici osjećaju kao da ne pripadaju našem sustavu javnih škola".

Roditelji, studenti i aktivisti organizirali su konferenciju za medije na kojoj su zatražili njezin otkaz.

-​ To je neprihvatljivo. Ona nema što raditi kao prosvjetna radnica - poručio je jedan od sudionika.

Profesorica se ispričala, tvrdi da je izvučena iz konteksta

Allyson Friedman naknadno je objavila izjavu u kojoj tvrdi da su njezini komentari izvučeni iz konteksta nakon što je slučajno ostavila uključen mikrofon.

Navela je kako je pokušavala objasniti koncept sustavnog rasizma vlastitom djetetu "referirajući se na povijesni primjer".

"Moji potpuni komentari jasno pokazuju da ti odvratni stavovi nisu moji, niti su bili usmjereni prema bilo kojem učeniku ili skupini... Međutim, priznajem da su ovi komentari prouzročili štetu i bol, i iako to nije bila moja namjera, iskreno se ispričavam", stoji u njezinoj izjavi.

Unatoč isprici, incident je potaknuo širu raspravu o rasizmu u jednom od najsegregiranijih školskih sustava u Sjedinjenim Državama. Lideri crnačkih roditeljskih udruga pozvali su gradske obrazovne vlasti na konkretne korake, uključujući bolju promociju kurikuluma o crnačkoj povijesti i pružanje veće podrške roditeljima koji se bore protiv diskriminacije.

