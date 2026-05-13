Proglašeni vizionari godine: Gordan Kolaku glavna titula, nagrađen i nadbiskup Uzinić

Titulu krovnog Vizionara godine ove je godine ponio Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar grupe, za transformaciju kompanije prema središnjoj domaćoj inženjerskoj kompaniji koja cijelom sektoru otvara vrata međunarodnog tržišta. Nagrade su dodijeljene na konferenciji Vizionar godine u organizaciji tportala. Konferencija Vizionar godine okupila je uzvanike iz svih sfera poslovnog i društvenog života zemlje, događaj je uveličao i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Tomislav Ćorić, kao izaslanik Predsjednika Vlade RH kao i drugi uvaženi gosti.

Projekt Vizionar godine pokrenut je prije četiri godine s ciljem isticanja i poticanja pojedinaca u našem društvu koji svojim djelovanjem i uspjesima stvaraju nove prilike za sve. Konferencija predstavlja vrhunac projekta koji, uz krovnog Vizionara godine, odabire vizionare u pet kategorija - gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport. U izboru po troje finalista u svakoj od kategorija sudjelovalo je 100 analitičara, suradnika i urednika tportala, a finalni izbor vizionara pripao je žiriju sastavljenom od 11 istaknutih predstavnika domaćeg biznisa i društva.

"Vizije koje mijenjaju Hrvatsku"

Središnji dio konferencije bila je panel diskusija "Vizije koje mijenjaju Hrvatsku" na kojem su po prvi puta zajedno nastupili Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe i CEO Bugatti Rimac, Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke i potvrđeni potpredsjednik Europske središnje banke, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, Zrinka Cvitešić, međunarodno priznata glumica te Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja. Kroz inspirativan razgovor podijelili su svoja razmišljanja o sve važnijoj ulozi vizionara u današnjem sve turbulentnijem svijetu te su potvrdili da je danas unatoč svim okolnostima itekako moguće iz Hrvatske napraviti međunarodni iskorak i zamijećenu karijeru.

Uz glavnu titulu Vizionara godine, Gordan Kolak osvojio je i priznanje Vizionara godine u kategoriji gospodarstvo. U kategoriji tehnologija Vizionari godine su Nikola Kapraljević i Tomislav Car, osnivači kompanija Infinum i Productive, koji su iz Hrvatske razvili međunarodno konkurentne tehnološke tvrtke. U kategoriji društvo Vizionar godine je riječki nadbiskup i metropolit Mate Uzinić, koji se tijekom 2025. godine posebno istaknuo kao glas dijaloga, uključivosti i smirivanja društvenih tenzija. Vizionar godine u kategoriji kultura je Igor Bezinović, redatelj filma Fiume o morte!, koji je u 2025. osvojio glavnu nagradu na festivalu u Rotterdamu te godinu zaokružio europskim Oscarom, nagradom EFA. Vizionar godine u kategoriji sport je Deni Černi, paraatletičar koji je na posljednjih pet velikih natjecanja osvojio medalju, uključujući i zlato na Svjetskom prvenstvu, nakon čega je proglašen najboljim hrvatskim parasportašem u 2025. godini.