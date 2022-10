Proglasila pobjedu, ali je Dodik pobijedio: 'U rodnom selu imam nula glasova, pokradeni smo...'

Ovo nije bila krađa samo u onim gradovima gdje smo to navikli – ovo je bio sveobuhvatno kontaminiran proces. U selu iz kojeg ja potičem premješteni su glasovi za Gorana Kalinića. Danas su mi se javili ljudi da su glasali za mene. Točka preokreta bile je tijekom noći kad je i CIK priopćio kako još nisu jasni rezultati za predsjednika entiteta RS jer birački odbori nisu na vrijeme dostavili rezultate u sustav.

POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Trivić slavila pobjedu nad Dodikom

Izjavila je to Jelena Trivić (PDP), koja je sinoć objavila pobjedu u utrci za predsjednika entiteta Republike Srpske. Potom je to učinio i njen protukandidat Milorad Dodik (SNSD). Centralna izborna komisija tijekom izborne noći nije izlazila s rezultatima za ovu poziciju već su to učinili su tek jutros kad su objavili podatke prema kojima je pobjednik ipak Dodik.

- U jednom trenutku čak ni mi ovdje nismo dobivali rezultate s izbornih mjesta. Stalno su iscrpljivali naše ljude da se ponovno broje glasovi, pogotovo u Doboju. Iscrpljivali su ih, neki su, naravno, u tri ili četiri ujutru napustili biračka mjesta. Je li vam normalno da CIK sam priopći da s biračkih mjesta nemaju rezultate u roku? - rekla je Trivić. Objašnjenje od CIK-a je trebalo stići na današnjoj konferenciji u 9 sati, ali ona nije održana.

Zbog svega, Trivić će tražiti da se ponove izbori za predsjednika RS-a.

- Da bi se došlo do toga, morat ćemo tražiti ponovno brojanje na mnogim mjestima kako bi imali valjan uzorak. Lider PDP-a Branislav Borenović, izjavio je da je kandidat njegove stranke Jelena Trivić, pobijedila Milorada Dodika u utrci za predsjednika Republike Srpske.

- Mi ne odustajemo. Što se to dogodilo tijekom noći, ispitat ćemo. Odustati nećemo. Pravni tim PDP priprema ozbiljne pravne radnje prema CIK BiH. Pogledajte, 30.000 nevažećih glasačkih listića prema jutrošnjim podacima CIK. Postoje ozbiljni osnovi da se ponište izbori za predsjednika RS u najvećem dijelu RS - rekao je Borenović.

Borenović je govorio o "prevarantskom čudu", o biračkom mjestu u Čelincu na kome Jelena Trivić ima nula glasova, a Dodik 235.

- Tko mi ovo objasni, svaka mu čast. Čelinac, nije Doboj. Ili, porodično selo Jelene Trivić, Krajišnik, Jelena Trivić nula glasova. Je li to moguće – pita Borenović.

