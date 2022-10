Tko je žena koja bi mogla srušiti Dodika? Slavila je uz pjesme Šešeljevog omiljenog pjevača

Draža Mihailović nije zločinac, to je moj stav. Ovo su činjenice do kojih sam ja došla. On je bio herojska ličnost na zapadu sve do 1943. Ja sam neko koga zaista pogađaju nepravde. Smatram da je prema njemu učinjena povijesna nepravda. To je izašlo iz mene, ne znam što da se pravdam i što da se stidim. Mrvicu doprinosa da se o Draži priča činjenicama, a ne onome čime nas je učila komunistička ideologija.

Napisala je to Jelena Trivić (39) iz Partije demokratskog progresa (PDP) u svom Facebook statusu 2019., a potom i potvrdila u emisiji Dan uživo na N1 televiziji.

Trivić je već jučer započela slavlje uz tamburaše koje je častila konvertibilnim markama nakon što je proglasila pobjedu nad Miloradom Dodikom za predsjednicu Republike Srpske.

Slavilo se uz trubače i baklje diljem Banja Luke, ali i hitove najdražeg Šešeljevog pjevača - Baja Mali Knindža.

Na Trgu Krajine velik je broj građana RS-a oduševljeno čestitao Jeleni Trivić i fotografirao se s njom. Ubrzo se stvorila velika kolona automobila koji su došli podržati PDP-ovu kandidatkinju.

- Potpuno sam uvjerena u pobjedu. Razlika je na ovom postotku glasova nedostižna - kazala je jučer Trivić u izbornom stožeru u Banja Luci. U PDP-u su na temelju rezultata nakon prebrojanih 72,3 posto ili 468 tisuća glasova utvrdili kako je Trivić dobila 236 tisuća glasova ili 51,2 posto dok je Dodik dobio 225 tisuća glasova ili 48,7 posto. No prema nepotpunim rezultatima izbora za predsjednika Republike Srpske, Milorad Dodik ipak ima prednost od 30.000 glasova ispred Jelene Trivić.

Tko je, zapravo, Jelena Trivić koja je ozbiljno uzdrmala vladara Republike Srpske.

'Temelji Republike Srpske su u Jasenovu'

Doktorica je ekonomskih znanosti te radi kao sveučilišni profesor u Banja Luci.

U posljednjem sazivu parlamenta Republike Srpske aktivna je zastupnica Partije demokratskog progresa, desne oporbe Dodikovu Savezu neovisnih socijaldemokrata. Riječ je opozicijskoj liderici Republike Srpske s izrazito radikalnim stavovima.

No u svom političkom programu tvrdi da će njena ruka biti ispružena svima, da neće biti diskriminacije građana koji žive u RS-u zbog njihove etničke pripadnosti. Za Hrvate u BiH je rekla da su pogriješili.

- Ovaj entitet ne treba se boriti za treći entitet u državi jer zašto bi bili jedan od tri, kada sad možemo biti jedan od dva. Hrvati su pogriješili devedesetih vezivanjem s Bošnjacima, umjesto da su se kao Srbi izborili za svoj entitet koji je međunarodno priznat. Mi smo za RS dobili međunarodno priznanje, nama se ne može dogoditi ono što se događa Hrvatima. Ako se kunemo u tu rečenicu da je Republika Srpska garancija opstanka srpskog naroda zašto je onda obezvrjeđujemo gurajući je u probleme Federacije i rješavanje problema između Bošnjaka i Hrvata. Republika Srpska je jedna izborna jedinica i narod poslanicima ovdje nije dao mandat da se bavi tim odnosima - izjavila je nedavno Trivić i dodala da je "Republika Srpska garancija za sve Srbe i da ju moraju zato čuvati kao oči u glavi".

'Srbi su nebeski narod'

Trivić je svoju kampanju temeljila na napadima na Dodika, ponajviše na njegovu ekonomski politiku.

S druge strane, njeni oponenti su tvrdili da je Trivić američki igrač. Ona je odgovarala da je Dodik hrvatski agent ističući njegovu bliskost s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Jučer je, dok je proglašavala pobjedu, u svom govoru rekla kako su "temelji Republike Srpske u Jasenovcu te da su Srbi nebeski narod".

- Pod zastavom Republike Srpske ima mjesta za sve. Oni koji su je stvarali nosili su ideal slobode u srcima. Pratit ćemo nacionalnu politiku koja se kreira u Beogradu i nikada nećemo uraditi što je Dodik učinio s Milanovićem udarajući direktno na Srbiju i njeno rukovodstvo - grmila je Trivić dok je podilazila nacionalističkoj politici srbijanskog čelnika Aleksandra Vučića.

