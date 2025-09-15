Obavijesti

DAJ NAM VODE

Proglasili prirodnu nepogodu od suše za područje Varaždina

Proglasili prirodnu nepogodu od suše za područje Varaždina
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždina provelo je terenske preglede s ciljem utvrđivanja razmjera šteta nastalih na usjevima

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak proglasio je u ponedjeljak prirodnu nepogodu za područje grada Varaždina zbog šteta koje je uzrokovala dugotrajna suša. 

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždina provelo je terenske preglede s ciljem utvrđivanja razmjera šteta nastalih na usjevima uslijed suše tijekom ljetnih mjeseci.

Na terenu je utvrđeno da štete prevladavaju na dijelu gdje je šljunkovito i rastresito tlo kao i na usjevima koji su kasnije zasijani i koji su u kritičnoj fazi rasta ostali bez potrebnih količina vode, priopćila je Varaždinska županija.

Kada se to pretvori u brojke na terenu je utvrđeno da su štete veće od 30 posto te se očekuje značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura.

Na temelju prikupljenih informacija župan je prihvatio prijedlog za donošenje odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Nakon proglašenje prirodne nepogode krenuo je rok od osam dana u kojem slijedi prijava šteta nadležnom gradskom povjerenstvu a koje po okončanom postupku prijavljuje županijskom povjerenstvu konačnu procjenu šteta po svakom pojedinom oštećeniku.

Županijsko povjerenstvo, prijavljene konačne procjene štete dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima koja utvrđuju prijedlog o visini obeštećenja. Konačnu odluku o tome donosi Vlada.

