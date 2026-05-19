PROGNOZA Čeka nas nestabilni utorak: Sunce pa pljuskovi, temperature idu i do 25 °C

Danas nas u Hrvatskoj očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Iako će veći dio dana biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, poslijepodne se očekuje jači razvoj oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti zemlje. Mjestimice ti pljuskovi mogu biti i izraženiji, stoga se preporučuje oprez, posebno tijekom kasnijih popodnevnih sati.

Jutro će ponegdje donijeti kratkotrajnu maglu, dok će tijekom dana prevladavati slab vjetar. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, na otocima u Dalmaciji povremeno i jak, a uz obalu mjestimice jugozapadni. Navečer se na sjevernom Jadranu očekuje pojačana bura.

Foto: DHMZ

Temperature će se kretati između 20 i 25 °C, što znači da će biti ugodno toplo, ali zbog nestabilnosti vremena svakako preporučujemo imati kišobran pri ruci. Zagreb i ostali veći gradovi unutrašnjosti mogu očekivati temperature oko 23 °C, uz mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine u poslijepodnevnim satima.

Iako su temperature ugodne, vrijeme će biti promjenjivo i nestabilno, pa se preporučuje pratiti lokalne vremenske prognoze i pripremiti se na moguće iznenadne promjene. Na Jadranu dodatnu pozornost treba obratiti na vjetar, osobito navečer kada se očekuje pojačana bura na sjevernom dijelu obale.

Foto: DHMZ

Ukratko, pred nama je dan s čestim izmjenama sunca i oblaka, a poslijepodne lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Pripremite se na sve vremenske uvjete i uživajte u svježini koju donosi ovakvo proljetno vrijeme!

Stanje na cestama

đNa zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca povećana je gustoća prometa, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) promet je prekinut u oba smjera.

Na autocesti A5 zbog prometne nesreće između čvorova Đakovo i Sredanci, promet se odvija jednim trakom uz usporeno kretanje.

Važne prometne informacije:

- Na A1 do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a promet se preusmjerava obilaznim pravcima.

- Na A6 između čvorova Vrata i Oštrovica, te Kikovica i Čavle, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine zbog radova, a mogući su zastoji, osobito vikendom.

- Na A3 između čvorova Popovača i Kutina te u zoni čvora Zagreb zapad, promet se odvija po suženim trakama, uz mogućnost stvaranja kolona.

- Na A4 i u zoni čvora Zagreb istok, zbog radova su zatvoreni pojedini krakovi, a obilazak je označen.

Na brojnim državnim cestama zatvorene su dionice zbog radova, među kojima su DC1 (vijadukt Krapina), DC2 (između Klise i raskrižja za Bobotu i Veru), DC28 (Predavac-Letičani), DC34 (Donji Miholjac-Sveti Đurađ) i druge. Na Jadranskoj magistrali (DC8) prometuje se uz privremenu signalizaciju.

Na graničnim prijelazima moguća su čekanja, posebno za teretni promet prema Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok je promet na mostu Stara Gradiška-Gradiška potpuno obustavljen.

U pomorskom prometu nema većih poteškoća, ali su moguće promjene u redu plovidbe zbog vremenskih uvjeta.

HAK podsjeća vozače da prije puta provjere stanje na cestama i planiraju alternativne pravce. Posebno se naglašava potreba za oprezom na mokrim i skliskim kolnicima te poštivanje privremene prometne regulacije na gradilištima i dionicama s povećanom gustoćom prometa.

*uz korištenje AI-ja