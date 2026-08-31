PROGNOZA Danas se 'pržimo' i do 35 °C, a navečer stiže kiša?!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, osobito na Jadranu gdje će temperature dosezati i do 35 °C. Unutrašnjost zemlje također će uživati u obilju sunca, no prema večeri sjeverni dijelovi mogu očekivati porast naoblake i mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom, a ponegdje ti pljuskovi mogu biti izraženiji.

Vjetar će tijekom dana biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na istoku zemlje puhati jugoistočni vjetar. No, poslijepodne i navečer dolazi do promjene – zapuhat će umjeren i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, što može uzrokovati nagle promjene vremena i donijeti kratkotrajne, ali intenzivne nepogode.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će prevladavati umjereni sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperature će se kretati između 30 i 35 °C.

U unutrašnjosti, dnevne temperature također će biti visoke, uglavnom od 30 do 34 °C, dok će noći biti nešto ugodnije s minimalnim vrijednostima oko 14 do 21 °C, ovisno o regiji.

Zagrebačka regija danas može očekivati pretežno sunčano vrijeme, ali prema večeri postoji mogućnost za lokalne pljuskove, osobito na širem području grada. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu bit će između 32 i 34 °C.

*uz korištenje AI-ja