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PROMJENJIVI RUJAN

PROGNOZA Maglovito jutro, za dio zemlje najavili i grmljavinu!

Piše 24sata,
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PROGNOZA Maglovito jutro, za dio zemlje najavili i grmljavinu!
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Karlovac: Gusta magla okovala grad | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
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Što se srijede tiče, DHMZ prognozira sunčano vrijeme, ali kao i danas očekuje se jutarnja magla. Navečer je mogući porast naoblake.

Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu gdje će prevladavati vedrina. U unutrašnjosti će jutro biti obilježeno mjestimičnom maglom, ali tijekom dana očekuje se razvedravanje i ugodne temperature.

Na istoku i jugu zemlje moguća je umjerena naoblaka, a ponegdje su još moguće slabe oborine ili kratkotrajni pljusak. Ipak, većina regija uživat će u stabilnom i toplom vremenu.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno i olujna. Tijekom poslijepodneva bura će slabjeti i prolazno okretati na sjeverozapadni, a duž obale i jugozapadni vjetar.

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Najviše dnevne temperature kretat će se između 23 i 28 °C, dok će u Dalmaciji živa u termometru dosegnuti čak do 30 °C. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, s najvišom dnevnom temperaturom oko 26 °C, a ujutro je moguća magla na širem području grada.

Foto: DHMZ

Što se srijede tiče, DHMZ prognozira sunčano vrijeme, ali kao i danas očekuje se jutarnja magla. Navečer je mogući porast naoblake.

- Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a duž obale i jugo, još ujutro ponegdje bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20 °C. Najviša dnevna od 24 do 29 °C.

*uz korištenje AI-ja

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