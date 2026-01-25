Obavijesti

LEDENI UDAR

Kaos zbog oluje u SAD-u: Više od milijun domova bez struje, otkazano 10.000 letova...

Foto: Bing Guan

Snijeg, led i ekstremna hladnoća paralizirali su dvije trećine zemlje, Trump proglasio izvanredno stanje u 12 saveznih država

Više od milijun kućanstava u SAD-u, do savezne države Novi Meksiko, ostalo je bez struje, a otkazano je više od 10.000 letova u nedjelju tijekom žestoke zimske oluje koja je paralizirala istočne i zapadne savezne države obilnim snijegom i ledom.

Dok su u snijeg, susnježica, ledena kiša i opasno niske temperature zahvatile dvije trećine istoka zemlje u nedjelju, nastavlja opadati opskrba električnom energijom. Od 2:16 poslijepodne u nedjelju, više od milijun kućanstava SAD-a bilo je bez struje, prema stranici PowerOutage.us.

Otkazano je više od 10.800 letova koji su bili zakazani za nedjelju, prema stranici za praćenje letova FlightAware. 

Zrakoplovna kompanija Delta Air Lines rekla je u nedjelju da namjerava letjeti prema skraćenom rasporedu "ovisno o ledenim oborinama u danom trenutku i poslijepodnevnim olujnim uvjetima."

Najnovija prognoza Nacionalne meteorološke službe za nedjelju na ponedjeljak ujutro predviđa obilan snijeg od doline rijeke Ohio do sjeveroistoka zemlje, do oko 50 centimetara u Novoj Engleskoj. U većem dijelu jugoistoka i srednjoatlantske regije očekuje se kiša i ledena kiša.

Uoči oluje prognoze predviđaju "žestoko hladne temperature i opasno hladne vjetrove" od južnih nizina do sjeveroistoka, što će imati "produljene, opasne učinke na putovanja i infrastrukturu."

Nazvavši oluju "povijesnom", predsjednik Donald Trump u subotu je odobrio deklaracije o izvanrednoj katastrofi za Južnu Karolinu, Virginiju, Georgiju, Tennessee, Sjevernu Karolinu, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisianu, Mississippi, Indianu i Zapadnu Virginiju.

Sedamnaest saveznih država i Okrug Kolumbija proglasili su vremensku nepogodu u subotu, reklo je ministarstvo domovinske sigurnosti.

