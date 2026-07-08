PROGNOZA Sunčano i vruće, u dijelu zemlje moguće nevrijeme

Danas Hrvatsku očekuje pravo ljetno vrijeme, no s promjenjivim raspoloženjem! Prema najnovijoj prognozi, u unutrašnjosti zemlje jutro će biti pretežno oblačno, a ponegdje je moguća i slaba kiša. Kako dan bude odmicao, oblaci će se povremeno razilaziti, ali to ne znači potpuni mir – poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, osobito na njegovom južnom dijelu, gdje će temperature i osjećaj ljeta biti najizraženiji. Ipak, prema večeri na sjevernom Jadranu očekuje se jačanje bure, dok će tijekom dana puhati većinom jugozapadni vjetar. U unutrašnjosti će vjetar biti slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku zemlje povremeno sjeverozapadni.

Foto: DHMZ

Temperature će biti prave ljetne – najviša dnevna očekuje se između 27 i 32 °C, pa će diljem zemlje biti vruće. U Zagrebu će jutro biti oblačno, ponegdje uz malo kiše, dok će poslijepodne donijeti više sunca, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će između 27 i 29 °C.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez na cestama zbog mogućih skliskih kolnika nakon kiše. Na obali će, osim visokih temperatura, navečer zapuhati bura, što može utjecati na uvjete plovidbe.

Ukratko – danas nas očekuje tipično ljetno vrijeme s visokim temperaturama, ali i mogućim iznenađenjima u obliku pljuskova i grmljavine. Pripremite se za vrućinu, ali ne zaboravite kišobran ako ste u unutrašnjosti!

*uz korištenje AI-ja