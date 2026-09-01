PROGNOZA Temperature i do 34 °C, a mogući su i pljuskovi!

Hrvatska je u novi mjesec zakoračila uz pravu ljetnu toplinu! Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, utorak će obilježi djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u unutrašnjosti zemlje jutro donosi povećanu naoblaku, mjestimice i kišu, osobito na istoku i sjeveru Hrvatske. Tijekom dana moguć je poneki poslijepodnevni pljusak i u ostalim krajevima.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena bura, pod Velebitom prijepodne i jaka. Poslijepodne će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni.

Temperature će biti visoke – najviše dnevne vrijednosti očekuju se između 28 i 32 °C, dok će u Dalmaciji živa u termometru dosezati i do 35 °C! Jutarnje temperature kretat će se između 14 i 26 °C, ovisno o regiji.

Zagrebačko područje očekuje pretežno oblačno jutro, a poslijepodne će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 29 °C.

Foto: DHMZ

Stanovnici i posjetitelji Jadrana trebaju biti spremni na umjerenu do jaku buru, osobito podno Velebita, ali i na vrlo visoke temperature, osobito u Dalmaciji gdje se očekuju vrući dani.

Ukratko, prvi dan rujna donosi nastavak ljetnih vrućina uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojačanog vjetra na moru. Pripremite se za tople dane, ali i pokoji iznenadni pljusak, osobito u unutrašnjosti!

*uz korištenje AI-ja