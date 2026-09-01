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JE LI OVO SRPANJ ILI RUJAN?

PROGNOZA Temperature i do 34 °C, a mogući su i pljuskovi!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
PROGNOZA Temperature i do 34 °C, a mogući su i pljuskovi!
Foto: Patrik Macek, Pixsell
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Hrvatska će u utorak uživati u pretežno sunčanom vremenu, dok će unutrašnjost doživjeti povremenu kišu i oblačnost, uz visoke temperature koje će dosezati do 35 °C.

Hrvatska je u novi mjesec zakoračila uz pravu ljetnu toplinu! Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, utorak će obilježi djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u unutrašnjosti zemlje jutro donosi povećanu naoblaku, mjestimice i kišu, osobito na istoku i sjeveru Hrvatske. Tijekom dana moguć je poneki poslijepodnevni pljusak i u ostalim krajevima.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena bura, pod Velebitom prijepodne i jaka. Poslijepodne će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni.

Temperature će biti visoke – najviše dnevne vrijednosti očekuju se između 28 i 32 °C, dok će u Dalmaciji živa u termometru dosezati i do 35 °C! Jutarnje temperature kretat će se između 14 i 26 °C, ovisno o regiji.

VREMENSKA PROGNOZA Tko je čuvao godišnji za rujan, pogodio je. Sljedećih deset dana pržimo se na 35 Celzija
Tko je čuvao godišnji za rujan, pogodio je. Sljedećih deset dana pržimo se na 35 Celzija

Zagrebačko područje očekuje pretežno oblačno jutro, a poslijepodne će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 29 °C.

Foto: DHMZ

Stanovnici i posjetitelji Jadrana trebaju biti spremni na umjerenu do jaku buru, osobito podno Velebita, ali i na vrlo visoke temperature, osobito u Dalmaciji gdje se očekuju vrući dani.

Ukratko, prvi dan rujna donosi nastavak ljetnih vrućina uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojačanog vjetra na moru. Pripremite se za tople dane, ali i pokoji iznenadni pljusak, osobito u unutrašnjosti!

*uz korištenje AI-ja

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