Tko je čuvao godišnji za rujan, pogodio je. Sljedećih deset dana pržimo se na 35 Celzija

Početak tjedna donosi promjenjivije vrijeme u unutrašnjosti Hrvatske, dok će se na Jadranu zadržati uglavnom sunčano. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ponedjeljak će početi pretežno sunčano, no tijekom poslijepodneva u kopnenim krajevima očekuje se porast naoblake, osobito na sjeveru, gdje će rasti i vjerojatnost za lokalne pljuskove.

Jutro će biti razmjerno ugodno, uz temperature od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti toplije, između 21 i 26 stupnjeva. Danju će se temperatura većinom penjati između 30 i 35 stupnjeva.

Na kopnu će puhati uglavnom slab jugoistočni vjetar, na istoku umjeren, a kasno navečer vjetar će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

U utorak stiže izraženija promjena.U noći na utorak i tijekom utorka ujutro u kopnenim krajevima bit će oblačnije, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, a na istoku oni mogu biti i izraženiji. Istodobno će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na udare ponegdje biti i olujan. Tijekom dana vjetar će postupno slabjeti.

U utorak se na kopnu očekuju jutarnje vrijednosti oko 15 stupnjeva, a najviše dnevne uglavnom između 29 i 32 stupnja. Na Jadranu će biti sunčanije i toplije, uz temperature oko 32 stupnja.

Srijeda donosi smirivanje vremena.

U kopnenim krajevima bit će uglavnom suho, uz svježa jutra, dok će se tijekom dana temperatura ponovno povećavati. Na Jadranu će prevladavati sunčano, iako je uz prolazno više oblaka poneki pljusak moguć, uglavnom u Istri.

Foto: DHMZ

Prema izgledima DHMZ-a, u četvrtak će biti još sunčanije. Dnevna temperatura na kopnu bit će u porastu, dok se na Jadranu ne očekuju veće temperaturne promjene. Na moru će noću i ujutro puhati umjerena bura, a tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

- Idućih dana na kopnu većinom sunčano i vruće, od kraja ponedjeljka uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Mala vjerojatnost za slab pljusak postoji uglavnom na sjeveru i u gorju, osobito u danju manje toplu promjenjiviju srijedu, tada bi malo kiše moglo pasti i drugdje. Na moru nastavak vrućine, osobito na jugu gdje je na snazi žuto upozorenje na toplinski val. Prevladavat će sunčano, ali u srijedu sa sjeveru promjenljivije i manje toplo. Puhat će umjeren vjetar s mora, od utorka osobito na sjeveru lokalno i jaka bura - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Ukratko, pred nama je nekoliko dana promjenjivog vremena: od vrućeg i većinom sunčanog ponedjeljka, preko pljuskova i jakog sjevernog vjetra u utorak, do stabilnijeg i ponovno sunčanijeg vremena prema sredini tjedna.