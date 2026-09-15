Stiže nam Super El Niño: Ovo su prve prognoze snijega za zimu!

Prve dugoročne prognoze za zimu upućuju na mogućnost manje količine snijega u velikom dijelu Europe. Prema analizi meteorološkog servisa Severe Weather Europe, na zimske vremenske obrasce mogao bi snažno utjecati fenomen Super El Niño. Riječ je o vrlo snažnoj epizodi El Niña koja mijenja obrasce atmosferske cirkulacije i može utjecati na položaj mlaznih struja i sustava niskog tlaka.

Ipak, dugoročne prognoze u ovoj fazi treba shvatiti kao pokazatelj mogućih trendova, a ne kao konačnu prognozu zime. Prema aktualnom modelu Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), velik dio Europe mogao bi imati manje snijega od višegodišnjeg prosjeka. Iznimka bi mogla biti neka planinska područja, posebice Alpe, kao i hladniji dijelovi sjevera i sjeveroistoka Europe.

U nizinama i na srednjim nadmorskim visinama očekuje se veći problem s postojanjem snježnog pokrivača zbog toplijeg zraka sa zapada. U prosincu bi većina nizinskih područja mogla imati manje snijega od prosjeka, dok bi ga više moglo biti na krajnjem sjeveru i u višim planinskim područjima. Sličan trend predviđa se i za siječanj. U veljači bi manjak snijega mogao biti posebno izražen u središnjoj, zapadnoj i južnoj Europi, dok bi sjever i sjeveroistok mogli proći bolje.

Sličnu sliku daje i model britanske meteorološke službe UKMO. Prema njegovim trenutačnim prognozama, od studenoga do siječnja u većem dijelu Europe očekuje se manje snijega nego što je uobičajeno. Studeni bi mogao donijeti kasniji početak snježne sezone, čak i u planinama, dok se ni u prosincu ne očekuju osobito povoljni uvjeti za snijeg u većem dijelu kontinenta. U siječnju bi se manjak snijega mogao dodatno izražavati u nizinama, dok se više snijega ponovno očekuje na sjeveru i sjeveroistoku Europe.

Oba modela zasad pokazuju sličan trend, snježna sezona u većem dijelu Europe mogla bi biti slabija od prosjeka, dok bi planinska i sjevernija područja mogla imati povoljnije uvjete. No, do početka zime ostalo je još dosta vremena. Dugoročne prognoze posebno su podložne promjenama, pa se aktualne karte ne mogu tumačiti kao sigurna najava da će zima biti bez snijega. "Manje snijega od normale" pritom ne znači da snijega neće biti. To znači da bi ukupna količina tijekom sezone mogla biti manja od dugogodišnjeg prosjeka.