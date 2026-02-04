Projekt 'Centar za gospodarenje otpadom' dobio je odobrenje Ministarstva: Evo što slijedi

Studija utjecaja na okoliš za jedan od najvažnijih gradskih strateških projekata - Centar za gospodarenje otpadom dobila je pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je donijelo rješenje o njenoj prihvatljivosti za okoliš. To je vrlo važan korak u realizaciji CGO-a, koji nas približava početku njegove izgradnje.

“Sada kada je ovo rješenje izdano, možemo predati zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Po izdavanju lokacijske dozvole, kreće prethodno savjetovanje za javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom po načelu design & build, uz očekivani početak radova krajem ove ili početkom sljedeće godine”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, pozdravljajući odluku Ministarstva.

Podsjetimo, prije gotovo godinu dana je prema Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije upućen zahtjev za pokretanje procedure procjene zahvata na okoliš te je u tu svrhu izrađene Studija utjecaja na okoliš CGO-a Zagreb. Studija je od srpnja do rujna 2025. godine bila upućena u javnu raspravu u trajanju od 45 dana, a održano je i njeno javno izlaganje. Tijekom trajanja javne rasprave zaprimljeno je 79 podnesaka javnosti, odnosno 862 pojedinačna mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji su obrađeni te su predani Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u sklopu Izvješća o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš CGO Zagreb.

Moderno postrojenje Centra za gospodarenje otpadom bit će izgrađeno u Resniku uz postojeći Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, u području koje je Prostornim planom Grada Zagreba predviđeno za izgradnju centra za gospodarenje otpadom.

Izgradnjom CGO-a Zagreb steći će se preduvjeti za konačno zatvaranje odlagališta na Jakuševcu, kao i za prestanak desetljećima duge ovisnosti o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom u Zagrebu.