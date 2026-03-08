Obavijesti

POGINULI STRANCI

Projektil pogodio stambeno naselje u Saudijskoj Arabiji: Dvoje mrtvih i 12 ozlijeđenih

Piše HINA,
Projektil pogodio stambeno naselje u Saudijskoj Arabiji: Dvoje mrtvih i 12 ozlijeđenih
Foto: STRINGER

Saudijska civilna obrana objavila je da su među poginulima državljani Indije i Bangladeša

Dvije osobe su ubijene, a 12 ih je ozlijeđeno nakon što je projektil pao na stambeno naselje u gradu Al-Kharj u Saudijskoj Arabiji u nedjelju, rekla je saudijska civila obrana.

Dvije ubijene osobe bili su državljani Indije i Bangladeša, navodi se u objavi na X-u.

Iranska Revolucionarna garda rekla je ranije u nedjelju da je ciljala sustave radara na lokacijama među kojima je bio i saudijski grad Al-Kharj.

