Projektil pogodio stambeno naselje u Saudijskoj Arabiji: Dvoje mrtvih i 12 ozlijeđenih

Dvije osobe su ubijene, a 12 ih je ozlijeđeno nakon što je projektil pao na stambeno naselje u gradu Al-Kharj u Saudijskoj Arabiji u nedjelju, rekla je saudijska civila obrana.

Dvije ubijene osobe bili su državljani Indije i Bangladeša, navodi se u objavi na X-u.

Iranska Revolucionarna garda rekla je ranije u nedjelju da je ciljala sustave radara na lokacijama među kojima je bio i saudijski grad Al-Kharj.