Trump prijetio novom iranskom vođi: 'Neće dugo potrajati'

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi Washington morao odobriti novog iranskog vrhovnog vođu, dok Abbas Araghchi ističe da o nasljedniku odlučuje isključivo iranski narod.

Američki predsjednik Donald Trump je u intervjuu za američku mrežu ABC u nedjelju rekao da sljedeći iranski vođa "neće dugo potrajati ne dobije li njegovo odobrenje".

"Morat će dobiti naše odobrenje. Ne dobije li naše odobrenje, neće dugo potrajati", zaprijetio je Trump.

"Želimo biti sigurni da se ne moramo vraćati svakih 10 godina...", rekao je on, dodajući da bi bio otvoren za odobravanje nekoga tko ima veze sa starim režimom.

Istodobno je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči ponovio da izbor nasljednika ajatolaha Alija Homeinija ovisi o "iranskome narodu" i "ni o kome drugom".

Novoga iranskog vrhovnog vođu u nedjelju je izabralo nadležno iransko klerikalno tijelo, Skupština stručnjaka, prema riječima nekoliko njezinih članova.

Ime izabranog vođe nije objavljeno.

Donald Trump ne isključuje slanje američkih trupa u Iran kako bi zaplijenile obogaćeni uranij, koji se koristi za proizvodnju goriva za reaktore, ali i nuklearnog oružja.

"Sve je na stolu. Sve", rekao je za ABC News.

