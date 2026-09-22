PROKLETSTVO LUTRIJE Osvojio 167 milijuna: Uhitili ga peti put zbog alkohola, davio je i ženu

Policija je uhitila dobitnika američke lutrije Powerball, koji je osvojio 167 milijuna dolara, nakon što su ga pronašli u alkoholiziranom stanju kako spava u sportskom automobilu. Ovo predstavlja već peto uhićenje za ovog dobitnika откаko je prošle godine odnio glavnu nagradu. James Farthing završio je u lisicama rano u nedjelju u Georgetownu, u saveznoj državi Kentucky. Građani su oko tri sata ujutro nazvali policiju i prijavili kako bijeli Ford Mustang stoji usred raskrižja, a vozač ne reagira na okolinu, piše NY Post.

Dispečeri su ubrzo primili novu informaciju u kojoj su im svjedoci javili da se spomenuto vozilo odvezlo na obližnje parkiralište trgovačkog lanca Walmart i tamo se zaustavilo. Policijski službenici stigli su na veliko parkiralište i pronašli Farthinga kako sam spava u upaljenom Mustangu. Morali su više puta snažno pokucati na prozor kako bi ga probudili iz omamljenog stanja, stoji u službenom policijskom izvješću.

Dobitnik jackpota iz ruralnog Kentuckyja navodno je pokazivao brojne znakove ozbiljne alkoholiziranosti. Policajac koji ga je uhitio prijavio je da je vozač mirisao na alkohol i marihuanu, imao je krvave i suzne oči, nerazgovijetno je govorio te je pokazivao velike poteškoće u održavanju ravnoteže.

​- Žena me dovezla na ovo parkiralište i jednostavno me ostavila ovdje - rekao je Farthing policajcima tijekom ispitivanja na mjestu događaja.

Međutim, pregledali su snimke nadzornih kamera koje su jasno pokazale da nitko nije izašao iz Mustanga nakon što se automobil parkirao. Policija mu je stavila lisice na ruke zbog optužbi za intoksikaciju alkoholom te su ga smjestili u pritvorski centar okruga Scott. Farthing bi se u utorak trebao pojaviti pred sudom radi očitovanja o optužbama za javnu intoksikaciju. Svoj masivni dobitak osvojio je kupivši Powerball listić od dva dolara u lokalnoj trgovini, a novo stečeno bogatstvo odlučio je podijeliti sa svojom majkom Lindom Grizzle.

Niz ozbiljnih kaznenih prijava nakon velikog dobitka

Ovo predstavlja peti set kaznenih prijava s kojima se Farthing suočava otkako je prošle godine osvojio najveću Powerball nagradu u povijesti te savezne države. Njegovi problemi sa zakonom započeli su gotovo odmah nakon osvajanja dobitka u travnju 2025. godine. Samo nekoliko dana nakon što je postao milijunaš, policija ga je uhitila na Floridi i optužila za napad na službenu osobu jer je navodno nogom u glavu udario lokalnog zamjenika šerifa.

Foto: Scott County Sheriff's Office

Krajem srpnja policija je protiv njega podnijela prijavu za obiteljsko nasilje. Vlasti tvrde da je davio ženu u svom domu u okrugu Scott nakon povratka s izleta brodom. Također je nedavno zaradio optužnicu za prometnu nesreću i bijeg s mjesta događaja koja se dogodila prošlog studenog. Tada se svojim sportskim automobilom Corvette navodno zabio u stražnji dio drugog automobila u gradu Lexingtonu, nakon čega je pješice pobjegao i ostavio oštećena vozila. U veljači ove godine ponovno su ga priveli, a tada su ga teretili za zastrašivanje sudionika u pravnom postupku.

Farthingova priča predstavlja jasan primjer onoga što stručnjaci često nazivaju lutrijskim prokletstvom, situacije u kojoj životi dobitnika kreću nizbrdo nakon ogromnog financijskog dobitka. Ovaj fenomen usko povezuju sa sindromom iznenadnog bogatstva, terminom koji opisuje golemi stres i psihološki pritisak uzrokovan neočekivanim dolaskom do velike količine novca. Iako to ne predstavlja formalnu kliničku dijagnozu, ovaj sindrom karakteriziraju simptomi poput krize identiteta, osjećaja krivnje, jake paranoje i donošenja vrlo impulzivnih odluka.

Početna euforija zbog pobjede može dovesti do navale dopamina koja ozbiljno narušava moć rasuđivanja. To često rezultira nepromišljenim životnim odlukama i ekstravagantnim trošenjem bez ikakvog dugoročnog planiranja. Dobitnici, posebno oni koji dolaze iz skromnijih sredina, mogu imati velike poteškoće u prilagodbi svom novom društvenom i financijskom statusu, što na kraju dovodi do osjećaja potpune izolacije i nepovjerenja prema drugim ljudima. Ovaj emocionalni nemir ponekad potiče zlouporabu droga i alkohola te razna druga autodestruktivna ponašanja koja uništavaju živote.

Kroz povijest su brojni dobitnici na lutriji prošli kroz značajne izazove i teške situacije nakon osvajanja svojih jackpotova, a ti su problemi varirali od potpune financijske propasti do ozbiljnih zakonskih problema i osobnih tragedija. Jedan od najpoznatijih primjera predstavlja Jack Whittaker koji je osvojio 315 milijuna dolara, ali je nakon toga doživio niz teških osobnih tragedija i pravnih bitaka. Whittaker je kasnije javno izjavio kako bi volio da je jednostavno poderao taj dobitni listić.

Abraham Shakespeare osvojio je 30 milijuna dolara, ali ga je nekoliko godina kasnije ubila osoba koja se s njim sprijateljila isključivo zbog novca. Dobitnik Ronnie Music mlađi dobio je zatvorsku kaznu nakon što je svoje osvojene milijune uložio u kriminalnu organizaciju koja se bavila trgovinom drogom. Willie Hurt osvojio je tri milijuna dolara krajem osamdesetih, ali se u roku od samo dvije godine razveo, izgubio skrbništvo nad djecom i suočio s optužbom za ubojstvo. Amanda Clayton osvojila je milijun dolara u Michiganu, no vlasti su je kasnije osudile zbog prijevare sa socijalnom pomoći, a na kraju je preminula od predoziranja drogom. Freddie Young dobio je osudu za ubojstvo nakon što je osvojio svoj udio u jackpotu vrijednom 46 milijuna dolara.

*uz korištenje AI-ja