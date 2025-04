Proljeće u punom jeku: U utorak temperature idu do 25 °C. Evo što nas čeka za Praznik rada...

Nakon kratkotrajnog perioda s kišom i padom temperatura, proljeće se početkom ovog tjedna vratilo u Hrvatsku. I sunčano vrijeme uz visoke temperature trebalo bi potrajati većinu ovog tjedna...

- Pretežno sunčano i uglavnom suho. Ujutro na kopnu mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita u noći i ujutro mjestimice i jaka bura, danju i sjeverozapadni vjetar, Najniža temperatura zraka uglavnom od 6 do 11, na Jadranu između 13 i 17 °C. Najviša dnevna u većini krajeva od 20 do 25 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 29. travnja...

Foto: DHMZ

Slično vrijeme, najavljuju meteorolozi, očekuje nas i u ostatku tjedna. Pa bi tako za Praznik rada stanovnici Hrvatske trebali moći uživati u prirodi, puno njih uz roštilj...

- Na za većinu neradni Praznik rada, baš kao i u dane oko njega, na kopnu će biti sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo - s najvišom temperaturom i iznad 25 °C. Rijetko bi se mogla pojaviti jutarnja magla, a još rjeđe poneki kratkotrajni popodnevni pljusak. Na sunčanom Jadranu idući će dani biti ugodno topli, po volji mnogima i na obali i na moru. Ujutro lokalno uz burin, a popodne slab do umjeren jugozapadni vjetar - javlja u svojoj prognozi HRT.

Foto: DHMZ

Još u subotu očekuje se sunčano vrijeme u Hrvatskoj s temperaturama iznad 20 stupnjeva Celzijevih, dok nedjelja donosi novo naoblačenje i oborine u naše krajeve...

