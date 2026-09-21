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BLISKI ISTOK

Promet brodova kroz Hormuški tjesnac usporen dok traju napetosti na Bliskom istoku

Piše HINA,
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Promet brodova kroz Hormuški tjesnac usporen dok traju napetosti na Bliskom istoku
Foto: ITALIAN DEFENCE MINISTRY
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Promet kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz kojim se prije rata transportirala petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, sveo se na minimum

Desetak brodova koji prevoze sirovine i robu prošlo je kroz Hormuški tjesnac tijekom vikenda, što je pad u odnosu na 35 brodova prethodnog vikenda, pokazali su podaci o pomorskom prometu objavljeni u ponedjeljak, dok napetosti u Zaljevu traju, a SAD i Iran ostaju u pat-poziciji.

Promet kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz kojim se prije rata transportirala petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, sveo se na minimum. Međutim, proizvođači s Bliskog istoka nastavljaju izvoziti naftu tankerima koji plove s isključenim transponderima.

Među brodovima čije se kretanje može pratiti, četiri su plovila - dva tankera s rafiniranim naftnim proizvodima i dva prazna broda za prijevoz rasutog tereta i plina - napustila tjesnac u nedjelju, dok su dva manja naftna tankera ušla u Zaljev, pokazali su privremeni podaci analitičke tvrtke Kpler.

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U subotu je pet brodova napustilo Zaljev prevozeći poljoprivredne proizvode, ukapljeni naftni plin i umjetna gnojiva, dok je u Zaljev uplovio jedan prazan brod za prijevoz plina velikog kapaciteta, pokazali su podaci.

Prije početka američko-izraelskog rata s Iranom 28. veljače, kroz tjesnac je u prosjeku prolazilo oko 125 velikih komercijalnih brodova na dan, uključujući tankere, brodove za prijevoz plina, brodove za rasuti teret i kontejnerske brodove, prenosi Reuters.

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