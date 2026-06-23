Obavijesti

News

Komentari 0
HAK JAVLJA

Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama
Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, poručuju u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'
OPASNA VOŽNJA U SLOVENIJI

VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'

Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.
ZACRNILO SE NEBO Evo što je stiglo do Zagreba! Počela i tuča
NAGLO POGORŠANJE

ZACRNILO SE NEBO Evo što je stiglo do Zagreba! Počela i tuča

Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026