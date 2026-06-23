Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, poručuju u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.