TEŽINA OZLJEDA NIJE POZNATA

Prometna nesreća u Splitu: Dvoje ljudi završilo u bolnici

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo malo prije 14.30 sati, a prema prvim informacijama, dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć, rekli su nam iz policije

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u Splitu. Od splitsko-dalmatinske policije doznajemo kako je do sudara došlo u Mostarskoj ulici, te da su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo malo prije 14.30 sati. Prema prvim informacijama, dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć - rekli su nam iz policije.

STRAVA NA VUKOMERCU Evo tko je mladić koji je pijan usmrtio pješaka u Zagrebu! Ima prijave za tučnjave, prijetnje...
Više informacija će biti poznato nakon obavljenog očevida.

