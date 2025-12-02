Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo malo prije 14.30 sati, a prema prvim informacijama, dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć, rekli su nam iz policije
TEŽINA OZLJEDA NIJE POZNATA
Prometna nesreća u Splitu: Dvoje ljudi završilo u bolnici
Dvoje ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u Splitu. Od splitsko-dalmatinske policije doznajemo kako je do sudara došlo u Mostarskoj ulici, te da su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu.
- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo malo prije 14.30 sati. Prema prvim informacijama, dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć - rekli su nam iz policije.
Više informacija će biti poznato nakon obavljenog očevida.
