Prometna u Zagrebu blokirala križanje: Prednji dio auta skroz je demoliran, nastala gužva

Prometna nesreća dogodila se u utorak oko 9 sati na križanju Branimirove ulice i Ulice Donje Svetice u Zagrebu, gdje su se sudarila dva auta, nakon čega je nastao potpuni prometni kaos. Prema riječima čitateljice koja je svjedočila nesreći, sudar je bio silovit, a jedan od automobila ostao je gotovo bez cijelog prednjeg dijela te je zapeo nasred križanja.

- Baš su se jako sudarili. Policija je bila u blizini i brzo je stigla. Jedan auto je potpuno razbijen sprijeda i ostao je stajati u križanju. Odmah su se stvorile velike gužve, svi trube i nitko ne može proći. To je inače jako prometna dionica u ovo doba dana pa je nastao pravi kolaps. Najbolje je izbjeći taj dio neko vrijeme - ispričala je.

U nesreći, srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta. Promet je otežan.