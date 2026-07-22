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POTVRDILA POLICIJA

Prometna u Zagrebu, sudarila se dva automobila, ozlijeđena jedna osoba: 'Srušio je semafor'

Piše Luka Safundžić,
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Prometna u Zagrebu, sudarila se dva automobila, ozlijeđena jedna osoba: 'Srušio je semafor'
Foto: čitatelj/24sata
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Iz policije su rekli kako su u nesreći sudjelovala dva osobna automobila...

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako su u srijedu iza 8 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Nesreća se dogodila na križanju Ulice hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije. 

- U nesreći su, prema za sada prikupljenim informacijama, sudjelovala dva osobna automobila - rekli su iz policije. 

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Dodaju i kako je jedna osoba ozlijeđena, a pomoć joj je pružena u KBC-u Zagreb. 

- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije. Čitatelj koji je svjedočio svemu, kaže nam kako je jedan od automobila srušio semafor. 

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