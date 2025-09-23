Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje: na zagrebačkoj obilaznici (A3), na autocesti A4 Goričan-Zagreb te na Jadranskoj magistrali u Murvici, Solinu, Stobreču i Podstrani
Prometne nesreće na autocesti A3 i Jadranskoj magistrali
Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, javlja jutros HAK.
Izvabnredne situacije na cestama:
zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod istok i Slavonski Brod zapad, na 216. km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine
zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) u Opuzenu, na predjelu Podgradina, vozi se jednim trakom, uz regulaciju prometne policije
Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:
na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca
na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba
na Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici, Solinu, Stobreču i Podstrani
Zbog radova očekujte povremene zastoje na:
- A1 između Žute Lokve i Otočca (dvosmjerni promet u zoni radova Babića most),
- A3 između Zagreb istoka i Rugvice prema Lipovcu,
- A7 između čvorova Učka i Rijeka Zapad u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom),
- Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera,
- DC8 u Murvici kod Zadra,
- DC1 kod Udbine i Tušilovića,
- DC3 između Delnica i Vrbovskog.
Zatvoreni su pojedini čvorovi na autocestama:
- A2 Zagreb-Macelj: izlazni krak čvora Zabok iz smjera Zagreba,
- A3 Bregana-Lipovac: izlazni krak čvora Sveta Nedelja iz smjera GP Bregana,
- A6 Rijeka-Zagreb: ulazni krak čvora Vrbovsko iz smjera Vrbovskog,
- A7 Rupa-Rijeka: krak čvora Orehovica iz smjera Križišća.
Posebnu pažnju obratite u zonama radova i privremenih regulacija, gdje su moguća dodatna usporavanja i vožnja u koloni, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Na pojedinim državnim i lokalnim cestama zbog radova ili izvanrednih događanja promet se odvija otežano, a neka su raskrižja i dionice potpuno zatvorene.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+