Prometne nesreće na autocesti A3 i Jadranskoj magistrali

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, javlja jutros HAK.

Izvabnredne situacije na cestama:

zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod istok i Slavonski Brod zapad, na 216. km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine

zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) u Opuzenu, na predjelu Podgradina, vozi se jednim trakom, uz regulaciju prometne policije

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba

na Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici, Solinu, Stobreču i Podstrani

Zbog radova očekujte povremene zastoje na:

- A1 između Žute Lokve i Otočca (dvosmjerni promet u zoni radova Babića most),

- A3 između Zagreb istoka i Rugvice prema Lipovcu,

- A7 između čvorova Učka i Rijeka Zapad u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom),

- Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera,

- DC8 u Murvici kod Zadra,

- DC1 kod Udbine i Tušilovića,

- DC3 između Delnica i Vrbovskog.

Zatvoreni su pojedini čvorovi na autocestama:

- A2 Zagreb-Macelj: izlazni krak čvora Zabok iz smjera Zagreba,

- A3 Bregana-Lipovac: izlazni krak čvora Sveta Nedelja iz smjera GP Bregana,

- A6 Rijeka-Zagreb: ulazni krak čvora Vrbovsko iz smjera Vrbovskog,

- A7 Rupa-Rijeka: krak čvora Orehovica iz smjera Križišća.

Posebnu pažnju obratite u zonama radova i privremenih regulacija, gdje su moguća dodatna usporavanja i vožnja u koloni, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Na pojedinim državnim i lokalnim cestama zbog radova ili izvanrednih događanja promet se odvija otežano, a neka su raskrižja i dionice potpuno zatvorene.