Prometni kaos u Zagrebu: Od utorka zatvoreni bitno raskrižje

Nakon što su u lipnju počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Zvonimirovoj ulici, od utorka, 14. srpnja, počinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu, a radovi će trajati do 15. kolovoza. Budući da se radovi izvode u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, nije ih moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa. Zbog toga će od 14. srpnja u 6 sati do subote, 15. kolovoza u 4 sata prometovanje raskrižjem Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice biti otežano, odnosno bit će onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom ulicom iz smjera sjever - jug i obratno, priopćeno je u ponedjeljak iz Grada Zagreba. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa.

Radovi će, kako su naveli, privremeno utjecati i na organizaciju javnog gradskog prijevoza.

Od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 prometovat će izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma – Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od ponedjeljka 13. srpnja vozi prema prilagođenom voznom redu. Tijekom radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove ulice na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa. Više informacija o izmjenama u javnom gradskom prijevozu je dostupno na mrežnim stranicama ZET-a.

U Gradu kažu da se obnavlja dotrajala kolosiječna konstrukcija i tramvajske skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže. Završetkom radova povećat će se sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa, smanjiti potreba za budućim izvanrednim intervencijama te osigurati kvalitetnija infrastruktura. Ugovorena vrijednost investicije je 1,1 milijun eura.

"Nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja, rekonstrukcija raskrižja dio je šireg ciklusa obnove zagrebačke tramvajske infrastrukture, kojim se postupno moderniziraju najopterećeniji dijelovi mreže koja će građanima služiti dugi niz godina", poručili su iz Grada Zagreba.

Sve informacije o značajnim radovima koje utječu na promet u gradu, mogu se pronaći na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr.

U Gradu Zagrebu podsjećaju da su sve privremene prometne regulacije integrirali u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps pa preporučuju njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca.