FOTO NOVI ZASTOJ 'Tramvaj je ostao bez struje na Držićevoj!'

Tramvaj je ostao bez napona na križanju Branimirove i Držićeve oko 13 sati. S tramvaja je pao dio, a na križanju je nastao kolaps - javlja nam čitatelju četvrtak. To je treći slučaj pada pantografa s tramvaja u istom danu. Iz ZET-a su priopćili da je na Držićevoj zastoj tramvajskog prometa.

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- Zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Savišća, zbog tehničkih poteškoća - piše ZET.

Podsjetimo, ranije u četvrtak oko 10 sati pantograf s tramvaja je pao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića, gdje je također bio tramvajski zastoj. Ubrzo nakon toga, oko 11 sati isto se dogodilo i na križanju Talovčeve i Jagićeve, u smjeru Savske. Neke su linije bile preusmjerene, a oko 12.30 promet se normalizirao.

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