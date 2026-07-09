Obavijesti

News

Komentari 2
TREĆI ZASTOJ DANAS

FOTO NOVI ZASTOJ 'Tramvaj je ostao bez struje na Držićevoj!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 4 min
FOTO NOVI ZASTOJ 'Tramvaj je ostao bez struje na Držićevoj!'
1
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Podsjetimo, ranije u četvrtak oko 10 sati pantograf s tramvaja je pao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića te na križanju Jagićeve i Talovčeve, gdje su također bili tramvajski zastoji

Tramvaj je ostao bez napona na križanju Branimirove i Držićeve oko 13 sati. S tramvaja je pao dio, a na križanju je nastao kolaps - javlja nam čitatelju četvrtak. To je treći slučaj pada pantografa s tramvaja u istom danu. Iz ZET-a su priopćili da je na Držićevoj zastoj tramvajskog prometa.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Pantograf skoro pao s tramvaja Zagreb: Pantograf skoro pao s tramvaja Zagreb: Pantograf skoro pao s tramvaja
56
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Savišća, zbog tehničkih poteškoća - piše ZET.

EKIPE NA TERENU Pao ključan dio s tramvaja na dva mjesta u Zagrebu: 'Na Trgu totalni kaos, promet prekinut'
Pao ključan dio s tramvaja na dva mjesta u Zagrebu: 'Na Trgu totalni kaos, promet prekinut'

Podsjetimo, ranije u četvrtak oko 10 sati pantograf s tramvaja je pao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića, gdje je također bio tramvajski zastoj. Ubrzo nakon toga, oko 11 sati isto se dogodilo i na križanju Talovčeve i Jagićeve, u smjeru Savske. Neke su linije bile preusmjerene, a oko 12.30 promet se normalizirao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kvar na zagrebačkom tramvaju VIDEO
Kvar na zagrebačkom tramvaju | Video: čitatelj/24sata
VELIKE GUŽVE KOLAPS U ZAGREBU Pao je dio s tramvaja na dva mjesta u gradu i prekinuo promet: 'Kolaps!'
KOLAPS U ZAGREBU Pao je dio s tramvaja na dva mjesta u gradu i prekinuo promet: 'Kolaps!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'
ŠTO SE DOGAĐA NA SAVSKOJ?

RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'

Izvori 24sata tvrde da nije riječ o politički motiviranom korištenju državnih institucija, nego grubom propustu izvođača radova i nadzornog inženjera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026