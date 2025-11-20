Obavijesti

Prometni kaos u Zagrebu: Zbog zatvorene Slavonske avenije nastale su ogromne gužve...

Zbog zatvorenog podvožnjaka Slavonske avenije na križanju sa Savskom ulicom stvorile su se ogromne gužve po ostalim dijelovima grada. Stručnjaci tvrde da Slavonskom avenijom u danu prođe 100.000 auta

Ovo je strašno, nikada nisu bile ovakve gužve. S posla sam se vozio sat i pol, a ujutro mi je do posla trebalo dva sata, kazao nam je čitatelj koji se zatekao u prometnoj gužvi u Zagrebu. 

Zbog zatvaranja prometnica oko zgrade Vjesnika, koju je u ponedjeljak zahvatio požar, stvorile su se ogromne gužve. Prometni stručnjaci tvrde da Slavonskom avenijom u danu prođe 100.000 automobila.

Foto: Google Maps

Uvedena je i nova prometna regulacija, koja je na snazi sve dok nadležne službe ne utvrde da su prometnice sigurne za vozače: 

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Slavonskom avenijom prema zapadu grada promet će se odvijati sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom. U smjeru istoka, promet Slavonskom avenijom bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Kao što se može vidjeti na karti Zagreba skoro sve veće prometnice u gradu su potpuno zakrčene. Osobito su velike gužve u vrijeme kad se Zagrepčani vraćaju s posla. 

- Kolone su nepregledne. Nemam gdje skrenuti, sve ulice, pa i one najmanje su potpuno zakrčene - kaže čitatelj. 

Foto: Google Maps

Iz Grada Zagreba navode da su u kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Pozvali su građane da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle.

- Oni koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac - dodaju.

