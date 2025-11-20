Prometni kaos u Zagrebu: Zbog zatvorene Slavonske avenije nastale su ogromne gužve...

Ovo je strašno, nikada nisu bile ovakve gužve. S posla sam se vozio sat i pol, a ujutro mi je do posla trebalo dva sata, kazao nam je čitatelj koji se zatekao u prometnoj gužvi u Zagrebu.

Zbog zatvaranja prometnica oko zgrade Vjesnika, koju je u ponedjeljak zahvatio požar, stvorile su se ogromne gužve. Prometni stručnjaci tvrde da Slavonskom avenijom u danu prođe 100.000 automobila.

Foto: Google Maps

Uvedena je i nova prometna regulacija, koja je na snazi sve dok nadležne službe ne utvrde da su prometnice sigurne za vozače:

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Slavonskom avenijom prema zapadu grada promet će se odvijati sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom. U smjeru istoka, promet Slavonskom avenijom bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Kao što se može vidjeti na karti Zagreba skoro sve veće prometnice u gradu su potpuno zakrčene. Osobito su velike gužve u vrijeme kad se Zagrepčani vraćaju s posla.

- Kolone su nepregledne. Nemam gdje skrenuti, sve ulice, pa i one najmanje su potpuno zakrčene - kaže čitatelj.

Foto: Google Maps

Iz Grada Zagreba navode da su u kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Pozvali su građane da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle.

- Oni koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac - dodaju.