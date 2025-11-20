Zbog zatvorenog podvožnjaka Slavonske avenije na križanju sa Savskom ulicom stvorile su se ogromne gužve po ostalim dijelovima grada. Stručnjaci tvrde da Slavonskom avenijom u danu prođe 100.000 auta
Prometni kaos u Zagrebu: Zbog zatvorene Slavonske avenije nastale su ogromne gužve...
Ovo je strašno, nikada nisu bile ovakve gužve. S posla sam se vozio sat i pol, a ujutro mi je do posla trebalo dva sata, kazao nam je čitatelj koji se zatekao u prometnoj gužvi u Zagrebu.
Zbog zatvaranja prometnica oko zgrade Vjesnika, koju je u ponedjeljak zahvatio požar, stvorile su se ogromne gužve. Prometni stručnjaci tvrde da Slavonskom avenijom u danu prođe 100.000 automobila.
Uvedena je i nova prometna regulacija, koja je na snazi sve dok nadležne službe ne utvrde da su prometnice sigurne za vozače:
Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Slavonskom avenijom prema zapadu grada promet će se odvijati sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom. U smjeru istoka, promet Slavonskom avenijom bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.
Kao što se može vidjeti na karti Zagreba skoro sve veće prometnice u gradu su potpuno zakrčene. Osobito su velike gužve u vrijeme kad se Zagrepčani vraćaju s posla.
- Kolone su nepregledne. Nemam gdje skrenuti, sve ulice, pa i one najmanje su potpuno zakrčene - kaže čitatelj.
Iz Grada Zagreba navode da su u kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Pozvali su građane da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle.
- Oni koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac - dodaju.
