POTPUNI KAOS Više prometnih n a A2, A3, A7... Kilometarske kolone. Magla je, pazite se!

Zbog prometne nesreće na A2 Zagreb-Macelj pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko sedam kilometara, dok se na A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca zbog nesreće vozi po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub.

Prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Jakuševec (na 27+600 km) u smjeru Lipovca, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h

Ali i na riječkoj obilaznici (A7) na čvoru Rujevica u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom, a kolona je oko dva kilometra. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Novska i čvora Okučani (na 137+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h

- Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu i Dubrovniku te u Crikvenici - priopćili su iz HAK-a

Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.