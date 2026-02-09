Obavijesti

SKORO DVIJE VLADE

Prometno kao na kolodvoru. Piletić je čak 38 ministar koji je otišao. Sjećate li se ovih imena?

Od Plenkovićeve početne postave iz 2016., ostali su samo ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved

Ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić odlazi iz Vlade, rečeno je na sastanku Predsjedništva HDZ-a. Umjesto njega, novi ministar bit će Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka. Odlaskom Piletića, Plenković je napravio čak 38. rošadu u svojoj Vladi.

Vladu su prvi napustili Mostovi Vlaho Orepić (ministar unutarnjih poslova), Ante Šprlje (ministar pravosuđa) i Slaven Dobrović (ministar zaštite okoliša i energetike). Odmah nakon Vladu je svojevoljno napustio ministar uprave Ivan Kovačić, kao i Pavo Barišić (ministar obrazovanja).

Te turbulencije iz 2017. su se prenijela na 2018., koja je počela s aferom Borg, zbog koje je ministrica gospodarstva Martina Dalić ostala bez pozicije. Zanimljivo, zamijenio ju je Darko Horvat, koji je 2022. završio u Remetincu.

Ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier svojevoljno je napustio fotelju nakon neslaganja s vrhom stranke, a njegova nasljednica Marija Pejčinović Burić 2019. je otišla jer je izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe.

Sadržajna je bila i 2019., u kojoj su zbog afera otišli Lovro Kuščević (ministar graditeljstva i prostornog uređenja), Goran Marić (ministar državne imovine), Gabrijela Žalac (ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije), Tomislav Tolušić (ministar poljoprivrede) i Nada Murganić (ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

Afere su se prenijele i na 2020., a prvi je "pao" ministar zdravstva Milan Kujundžić. Ostavku je malo kasnije predao ministar obrane Damir Krstičević, kojeg je zamijenio Mario Banožić. Njegov kraj mandata je svima poznat.

Do 2020. resor pravosuđa bio je u rukama Dražena Bošnjakovića, a resor obrazovanja u rukama Blaženke Divjak koja je otišla završetkom mandata. Vesna Bedeković je također 2020. otišla i više nije bila ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Zamijenio ju je Josip Aladrović, koji se našao pod istragom USKOK-a i zato napustio poziciju.

Natašu Tramišak je zamijenio Šime Erlić, a njega nakon što se odlučio za lokalnu politiku, Nataša Mikuš Žigman.

Svi bivši ministri:

1.  Slaven Dobrović, Okoliš/energetika, 19.10.2016 - 27.04.2017 

2.  Vlaho Orepić, Unutarnji poslovi, 19.10.2016 - 27.04.2017 

3. Ante Šprlje, Pravosuđe, 19.10.2016 - 27.04.2017 

4. Ivan Kovačić, Uprava / potpredsjednik, 19.10.2016 - 28.04.2017 

5. Pavo Barišić, Znanost i obrazovanje, 19.10.2016 - 09.06.2017 

6. Davor Ivo Stier, MVEP / potpredsjednik, 19.10.2016 - 12.06.2017 

7. Martina Dalić, Gospodarstvo, 19.10.2016 - 14.05.2018 

8. Lovro Kuščević, Uprava, 09.06.2017 - 08.07.2019 

9. Goran Marić, Državna imovina, 19.10.2016 - 15.07.2019 

10. Nada Murganić, Demografija, 19.10.2016 - 17.07.2019 

11. Tomislav Tolušić, Poljoprivreda, 19.10.2016 - 17.07.2019 

12. Gabrijela Žalac, EU fondovi, 19.10.2016 - 17.07.2019 

13.  Marko Pavić, Rad i mirovinski sustav, 19.10.2016 - 17.07.2019 

14. Marija Pejčinović Burić,  MVEP, 17.06.2017 - 17.07.2019 

15. Milan Kujundžić, Zdravstvo, 19.10.2016 - 28.01.2020 

16. Damir Krstičević, Obrana, 19.10.2016 - 23.07.2020 

17. Predrag Štromar, Graditeljstvo, 09.06.2017 - 23.07.2020 

18. Dražen Bošnjaković, Pravosuđe, 19.10.2016 - 23.07.2020 

19. Vesna Bedeković, Demografija, 7.07.2019 - 23.07.2020 

20. Blaženka Divjak, Znanost i obrazovanje, 09.06.2017 - 23.07.2020 

21. Gari Cappelli, Turizam, 19.10.2016 - 23.07.2020 

22. Darko Horvat, Graditeljstvo / imovina, 23.07.2020 - 19.02.2022 

23. Tomislav Ćorić, Gospodarstvo, 23.07.2020 - 29.04.2022 

24. Josip Aladrović, Rad i socijala, 23.07.2020 - 29.04.2022 

25. Boris Milošević, Potpredsjednik bez portfelja, 23.07.2020 - 29.04.2022 

26. Zdravko Marić, Financije, 19.10.2016 - 15.07.2022 

27. Ivan Paladina, Graditeljstvo, 29.04.2022 - 17.01.2023 

28. Nataša Tramišak, EU fondovi, 23.07.2020 - 17.01.2023 

29. Mario Banožić, obrana, 23.07.2020 - 11.11.2023 

30. Davor Filipović, Gospodarstvo, 29.04.2022 - 12.12.2023 

31. Ivan Malenica, Pravosuđe i uprava, 23.07.2020 - 15.05.2024 

32. Nikolina Brnjac, Turizam i sport, 23.07.2020 - 17.05.2024 

33. Anja Šimpraga, Potpredsjednica bez portfelja, 23.07.2020 - 17.05.2024 

34. Vili Beroš, Zdravstvo, 23.07.2020 - 15.11.2024 

35. Josip Dabro, Poljoprivreda, 17.05.2024 - 18.01.2025 

36. Šime Erlić, EU fondovi, 17.01.2023 - 12.04.2025 

37. Marko Primorac, Financije, 15.07.2022 - 29.01.2026 

