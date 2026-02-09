Od Plenkovićeve početne postave iz 2016., ostali su samo ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved
Prometno kao na kolodvoru. Piletić je čak 38 ministar koji je otišao. Sjećate li se ovih imena?
Ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić odlazi iz Vlade, rečeno je na sastanku Predsjedništva HDZ-a. Umjesto njega, novi ministar bit će Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka. Odlaskom Piletića, Plenković je napravio čak 38. rošadu u svojoj Vladi.
Od Plenkovićeve početne postave iz 2016., ostali su samo ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Vladu su prvi napustili Mostovi Vlaho Orepić (ministar unutarnjih poslova), Ante Šprlje (ministar pravosuđa) i Slaven Dobrović (ministar zaštite okoliša i energetike). Odmah nakon Vladu je svojevoljno napustio ministar uprave Ivan Kovačić, kao i Pavo Barišić (ministar obrazovanja).
Te turbulencije iz 2017. su se prenijela na 2018., koja je počela s aferom Borg, zbog koje je ministrica gospodarstva Martina Dalić ostala bez pozicije. Zanimljivo, zamijenio ju je Darko Horvat, koji je 2022. završio u Remetincu.
Ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier svojevoljno je napustio fotelju nakon neslaganja s vrhom stranke, a njegova nasljednica Marija Pejčinović Burić 2019. je otišla jer je izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe.
Sadržajna je bila i 2019., u kojoj su zbog afera otišli Lovro Kuščević (ministar graditeljstva i prostornog uređenja), Goran Marić (ministar državne imovine), Gabrijela Žalac (ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije), Tomislav Tolušić (ministar poljoprivrede) i Nada Murganić (ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).
Afere su se prenijele i na 2020., a prvi je "pao" ministar zdravstva Milan Kujundžić. Ostavku je malo kasnije predao ministar obrane Damir Krstičević, kojeg je zamijenio Mario Banožić. Njegov kraj mandata je svima poznat.
Do 2020. resor pravosuđa bio je u rukama Dražena Bošnjakovića, a resor obrazovanja u rukama Blaženke Divjak koja je otišla završetkom mandata. Vesna Bedeković je također 2020. otišla i više nije bila ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Zamijenio ju je Josip Aladrović, koji se našao pod istragom USKOK-a i zato napustio poziciju.
Natašu Tramišak je zamijenio Šime Erlić, a njega nakon što se odlučio za lokalnu politiku, Nataša Mikuš Žigman.
Svi bivši ministri:
1. Slaven Dobrović, Okoliš/energetika, 19.10.2016 - 27.04.2017
2. Vlaho Orepić, Unutarnji poslovi, 19.10.2016 - 27.04.2017
3. Ante Šprlje, Pravosuđe, 19.10.2016 - 27.04.2017
4. Ivan Kovačić, Uprava / potpredsjednik, 19.10.2016 - 28.04.2017
5. Pavo Barišić, Znanost i obrazovanje, 19.10.2016 - 09.06.2017
6. Davor Ivo Stier, MVEP / potpredsjednik, 19.10.2016 - 12.06.2017
7. Martina Dalić, Gospodarstvo, 19.10.2016 - 14.05.2018
8. Lovro Kuščević, Uprava, 09.06.2017 - 08.07.2019
9. Goran Marić, Državna imovina, 19.10.2016 - 15.07.2019
10. Nada Murganić, Demografija, 19.10.2016 - 17.07.2019
11. Tomislav Tolušić, Poljoprivreda, 19.10.2016 - 17.07.2019
12. Gabrijela Žalac, EU fondovi, 19.10.2016 - 17.07.2019
13. Marko Pavić, Rad i mirovinski sustav, 19.10.2016 - 17.07.2019
14. Marija Pejčinović Burić, MVEP, 17.06.2017 - 17.07.2019
15. Milan Kujundžić, Zdravstvo, 19.10.2016 - 28.01.2020
16. Damir Krstičević, Obrana, 19.10.2016 - 23.07.2020
17. Predrag Štromar, Graditeljstvo, 09.06.2017 - 23.07.2020
18. Dražen Bošnjaković, Pravosuđe, 19.10.2016 - 23.07.2020
19. Vesna Bedeković, Demografija, 7.07.2019 - 23.07.2020
20. Blaženka Divjak, Znanost i obrazovanje, 09.06.2017 - 23.07.2020
21. Gari Cappelli, Turizam, 19.10.2016 - 23.07.2020
22. Darko Horvat, Graditeljstvo / imovina, 23.07.2020 - 19.02.2022
23. Tomislav Ćorić, Gospodarstvo, 23.07.2020 - 29.04.2022
24. Josip Aladrović, Rad i socijala, 23.07.2020 - 29.04.2022
25. Boris Milošević, Potpredsjednik bez portfelja, 23.07.2020 - 29.04.2022
26. Zdravko Marić, Financije, 19.10.2016 - 15.07.2022
27. Ivan Paladina, Graditeljstvo, 29.04.2022 - 17.01.2023
28. Nataša Tramišak, EU fondovi, 23.07.2020 - 17.01.2023
29. Mario Banožić, obrana, 23.07.2020 - 11.11.2023
30. Davor Filipović, Gospodarstvo, 29.04.2022 - 12.12.2023
31. Ivan Malenica, Pravosuđe i uprava, 23.07.2020 - 15.05.2024
32. Nikolina Brnjac, Turizam i sport, 23.07.2020 - 17.05.2024
33. Anja Šimpraga, Potpredsjednica bez portfelja, 23.07.2020 - 17.05.2024
34. Vili Beroš, Zdravstvo, 23.07.2020 - 15.11.2024
35. Josip Dabro, Poljoprivreda, 17.05.2024 - 18.01.2025
36. Šime Erlić, EU fondovi, 17.01.2023 - 12.04.2025
37. Marko Primorac, Financije, 15.07.2022 - 29.01.2026
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+