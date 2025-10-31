Temperature i do 23 stupnja, a onda stiže promjena vremena

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatsku u petak, očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz postupno smanjenje naoblake, osobito u unutrašnjosti zemlje. Iako će se oblaci povlačiti, na Jadranu je još uvijek moguća povremena slaba kiša, osobito na sjevernom dijelu obale.

Stanovnici kopnenih krajeva trebaju biti spremni na maglu u jutarnjim i večernjim satima, što može otežati vožnju i smanjiti vidljivost. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjereno, a prijepodne i jako jugo, što može povremeno donositi više oblaka i poneku kap kiše.

Foto: DHMZ

Temperature će i dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine, s najvišim dnevnim vrijednostima između 18 i 23 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se postupno razvedravanje, a od sredine dana prevladavat će sunčano vrijeme uz slab vjetar. U gorju će povremeno biti umjerenog jugozapadnog vjetra, a najviša dnevna temperatura kretat će se oko 21 °C.

U Dalmaciji i na sjevernom Jadranu zadržat će se tople temperature, ali povremeno može pasti malo kiše, osobito prije podneva. Većina regija uživat će u ugodnim dnevnim temperaturama, dok će noći biti svježije, s minimalnim vrijednostima između 9 i 18 °C, ovisno o području.

DHMZ je izdao za petak žuto upozorenje za sjevernu i srednju Dalmaciju zbog jakog vjetra u prijepodnevnim satima.

I dok će blagdan Svih Svetih uglavnom biti u znaku sunčanog i suhog vremena, već od početka radnog tjedna očekuje nas pad temperature za desetak stupnjeva i obilna kiša

