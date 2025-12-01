Obavijesti

NA JADRANU JUGO

Promjenjivo vrijeme: Oblaci, kiša, ujutro je moguća magla

Split: Južina i kiša u centru grada | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo, a temperature će biti ugodnije – između 13 i 16 °C. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na jugu zemlje, gdje će oblačnost biti rjeđa

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje promjenljivo vrijeme s većom naoblakom prema zapadu zemlje. U drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu povremeno se očekuje malo kiše, dok bi kiša navečer mogla zahvatiti i dalmatinsku obalu.

Jutro će u unutrašnjosti biti obilježeno maglom, osobito u širem zagrebačkom području, gdje će temperature biti niske, a najviša dnevna neće prelaziti 6 °C. Općenito, na kopnu će najviše dnevne temperature biti između 5 i 9 °C, uz slab vjetar i povremene oblake.

Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo, a temperature će biti ugodnije – između 13 i 16 °C. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na jugu zemlje, gdje će oblačnost biti rjeđa.

Za sve koji danas planiraju aktivnosti na otvorenom, preporučuje se oprez zbog mogućnosti magle u jutarnjim satima na kopnu te povremene kiše na obali i otocima.

